Количество просителей убежища в Дании упало до исторического минимума 10.01.2026, 21:35

2,480

К этому привела строгая иммиграционная политика.

Строгая иммиграционная политика Дании привела к тому, что в 2025 году количество предоставленных убежищ достигло исторического минимума: до конца ноября было удовлетворено 839 просьб.

Соответствующие данные датского правительства приводит Euractiv, сообщает «Европейская правда».

«Абсолютно критично, чтобы как можно меньше иностранцев приезжали в Данию и получали убежище. Моим ключевым приоритетом является ограничение притока беженцев», – заявил министр иммиграции Расмус Стоклунд.

По данным министерства, «было очень мало лет, когда общее количество оставалось ниже 1000... 2025 год станет годом с исторически низким количеством видов на жительство, выданных на основании предоставления убежища».

До ноября 2025 года Дания зарегистрировала 1 835 просьб о предоставлении убежища.

В течение более 20 лет на иммиграционную политику страны влияли ультраправые партии, а премьер-министр Метте Фредериксен с момента прихода к власти в 2019 году проводит политику «нулевого приема беженцев».

Копенгаген реализовал ряд инициатив, чтобы отпугнуть мигрантов и усложнить получение датского гражданства. В 2024 году страна с населением в шесть миллионов человек приняла около 860 из 2333 заявлений о предоставлении убежища, поданных в том году.

Ранее сообщалось также, что количество лиц, подавших заявки на получение убежища в Швеции, в 2025 году снизилось на 30%, что стало самым низким уровнем с 1985 года.

Между тем новая глава литовского Департамента миграции Индре Гаспере заявила, что миграционную политику в Литве следует усилить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com