Топ-3 зимних фильма о собаках
- 10.01.2026, 21:38
Их стоит посмотреть вместе с детьми.
Выходные многие проводят в семейном кругу. Сейчас на улице холодно и снежно, поэтому можно остаться дома и смотреть интересные фильмы или сериалы с близкими.
«24 Канал» расскажет, какие фильмы о собаках можно посмотреть с детьми. Они идеально подойдут для уютного зимнего дня.
«Снежные псы» (2002)
Рейтинг IMDb: 5.2/10
Стоматолог из Майами Тед Брукс отправляется на Аляску, чтобы получить свое наследство. Приехав туда, мужчина узнает, что ему достались озорные ездовые собаки, которые к тому же обижаются на него.
«Снежная пятерка» (2008)
Рейтинг IMDb: 5.1/10
В фильме рассказывается о пяти щенках, которые случайно оказываются на Аляске. Там они встречают Шасту и его владельца Адама, у которого есть мечта выиграть гонки на собачьих упряжках. Щенки решают помочь Шасте осуществить желание мальчика, а также добраться до аэропорта, что на финишной прямой.
«В поисках Санта Лапуса» (2010)
Рейтинг IMDb: 5.4/10
Санта и его собака Лапус отправляются в Нью-Йорк. Однако волшебник теряет волшебный кристалл и память, поэтому его друг объединяется с девочкой-сиротой Квинн и другими собаками, чтобы спасти Рождество.
Какой фильм вы бы добавили в этот список?