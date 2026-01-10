закрыть
Топ-3 зимних фильма о собаках

  • 10.01.2026, 21:38
  • 1,334
Топ-3 зимних фильма о собаках

Их стоит посмотреть вместе с детьми.

Выходные многие проводят в семейном кругу. Сейчас на улице холодно и снежно, поэтому можно остаться дома и смотреть интересные фильмы или сериалы с близкими.

«24 Канал» расскажет, какие фильмы о собаках можно посмотреть с детьми. Они идеально подойдут для уютного зимнего дня.

«Снежные псы» (2002)

Рейтинг IMDb: 5.2/10

Стоматолог из Майами Тед Брукс отправляется на Аляску, чтобы получить свое наследство. Приехав туда, мужчина узнает, что ему достались озорные ездовые собаки, которые к тому же обижаются на него.

«Снежная пятерка» (2008)

Рейтинг IMDb: 5.1/10

В фильме рассказывается о пяти щенках, которые случайно оказываются на Аляске. Там они встречают Шасту и его владельца Адама, у которого есть мечта выиграть гонки на собачьих упряжках. Щенки решают помочь Шасте осуществить желание мальчика, а также добраться до аэропорта, что на финишной прямой.

«В поисках Санта Лапуса» (2010)

Рейтинг IMDb: 5.4/10

Санта и его собака Лапус отправляются в Нью-Йорк. Однако волшебник теряет волшебный кристалл и память, поэтому его друг объединяется с девочкой-сиротой Квинн и другими собаками, чтобы спасти Рождество.

Какой фильм вы бы добавили в этот список?

