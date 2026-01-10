В Минске водитель устроил массовое ДТП

В Минске водитель устроил массовое ДТП3
- 10.01.2026, 21:48
Повредил три авто и влетел в разделительное ограждение.
В Минске на проспекте Победителей водитель не справился с управлением и стал виновником ДТП в котором пострадали еще четыре авто. Подробности сообщила столичная ГАИ.
«Сегодня около 16.50 33-летний водитель автомобиля Audi, двигаясь по проспекту Победителей, по предварительной информации, при выборе скорости движения не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на разделительное ограждение, в результате чего были повреждены встречные автомобили BYD, Ford, Audi и Baic», — сообщили в Госавтоинспекции.
Пресс-служба также опубликовала видео происшествия, на нем машину на большой скорости раскручивает на дороге и она буквально влетает в разделительный забор.
В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.