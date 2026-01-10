«Протесты в Иране вышли на новый уровень» 3 10.01.2026, 21:57

Дело идет к расколу внутри властной элиты.

Нарастающие уличные протесты в Иране все меньше поддаются традиционным методам подавления и могут спровоцировать внутренний раскол правящей элиты.

Политический аналитик, директор Центра изучения Ближнего Востока и глобального порядка (CMEG) в Берлине Али Фатхолла-Неджад считает, что демонстрации в Иране вышли на новый уровень, власти могут столкнуться с ситуацией, в которой привычные инструменты подавления окажутся недостаточными. Об этом он заявил в беседе с CNN (перевод — dialog.ua).

По его словам, ключевым фактором становится не только масштаб протестов, но и их устойчивость во времени.

- Если темп этих массовых уличных протестов сохранится, репрессии станут гораздо сложнее, если не недостаточными, – сказал эксперт.

Аналитик полагает, что продолжение протестной активности способно привести к внутренним трениям в самой системе власти. Речь идет как о политической элите, так и о репрессивном аппарате, который традиционно играет ключевую роль в удержании режима.

- В конечном итоге эта ситуация проложит путь к расколу внутри властной элиты и репрессивного аппарата, поскольку они поймут, что не смогут повернуть вспять тенденцию, – заявил собеседник.

Даже если власти сумеют временно подавить протесты силовыми методами, это не будет означать стратегическую победу, считает Фатхолла-Неджад. Он подчеркивает, что корни нынешнего кризиса носят системный характер.

Речь идет о глубинных социально-экономических и политических претензиях общества, отсутствии структурных реформ и неспособности режима предложить убедительную модель выхода из кризиса.

