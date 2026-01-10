«Есть пока, но это ненадолго» 1 10.01.2026, 22:29

Белорусы показали, какой какой инструмент пользуется в эти дни ажиотажным спросом.

Страну накрыло снегом, и небывалую популярность получили обычные лопаты. В магазинах по всей стране небывалый ажиотаж, раскупают даже не самые дешевые, рассказывает «Зеркало».

Минчанин Алексей с другом пошли в столичный «Материк» 9 января. На видео, которое мужчина выложил в TikTok, ажиотаж: десятки людей в отделе выбирают подходящие им лопаты. Цены разные, говорит он: от 26 рублей за совсем маленькую до 80 за большую. Друг Алексея взял инструмент за 56 рублей.

— Ребята, какой ужас. Спустя три магазина мы нашли [лопаты], но их осталось уже очень мало. Кто успеет, спешите. Людей х**ва туча, — поделился он.

Проблемы с лопатами есть и в Молодечно. Как рассказал местный житель Ростислав в TikTok, ему тоже пришлось зайти не в один магазин в поисках заветного инструмента.

— Нашел лопаты по 27 рублей в «Миле». Они с черенками уже, готовые. <…> Прям на ходу [сотрудники магазина] саморезы вкручивают, еще дополнительные дают [с собой]. <…> Так что есть в наличии пока, но это ненадолго. Ажиотаж прям дикий.

Заместительница заведующего секцией одного из магазинов Минска Наталья Коновал подтвердила: последние три дня лопаты стали самым ходовым товаром.

— За вчерашний день продалось более 300 лопат. Заказали порядка 800. Вчера вечером еще поступило пополнение. На данный момент лопаты раскупаются в огромном количестве, — подчеркнула она и пообещала: — В понедельник будут еще.

