Финляндия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин 11.01.2026, 0:40

Вслед за Литвой.

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Как сообщает Yle , денонсация соглашения вступила в силу 10 января, спустя полгода после уведомления ООН. Теперь страна вновь может включать противопехотные мины в свой военный арсенал. Решение обосновано соображениями безопасности в связи с ухудшением обстановки в Европе.

Финляндия начала процедуру выхода из договора в июле 2025 года, присоединившись к другим странам, граничащим с Россией. Ранее аналогичные шаги предприняли Эстония, Литва, Латвия и Польша. Литва официально прекратила участие в конвенции в конце декабря 2025 года.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее указывал на угрозу со стороны России и заявлял, что финская армия не будет использовать минные поля в мирное время, но сохранит их запасы для организации обороны.

Как сообщал Reuters в июле 2025 года, Литва и Финляндия с 2026 года планируют наладить совместное производство противопехотных мин для собственных нужд и для поставок Украине.

