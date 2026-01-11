закрыть
11 января 2026, воскресенье, 4:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Финляндия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

  • 11.01.2026, 0:40
Финляндия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Вслед за Литвой.

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Как сообщает Yle , денонсация соглашения вступила в силу 10 января, спустя полгода после уведомления ООН. Теперь страна вновь может включать противопехотные мины в свой военный арсенал. Решение обосновано соображениями безопасности в связи с ухудшением обстановки в Европе.

Финляндия начала процедуру выхода из договора в июле 2025 года, присоединившись к другим странам, граничащим с Россией. Ранее аналогичные шаги предприняли Эстония, Литва, Латвия и Польша. Литва официально прекратила участие в конвенции в конце декабря 2025 года.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее указывал на угрозу со стороны России и заявлял, что финская армия не будет использовать минные поля в мирное время, но сохранит их запасы для организации обороны.

Как сообщал Reuters в июле 2025 года, Литва и Финляндия с 2026 года планируют наладить совместное производство противопехотных мин для собственных нужд и для поставок Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов