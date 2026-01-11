закрыть
«Путин серьезно занервничал»

  • 11.01.2026, 3:00
«Путин серьезно занервничал»

В Кремле до сих пор не знают, как реагировать на события в Венесуэле.

США провели операцию в Венесуэле, захватив правителя страны Николаса Мадуро, чтобы тот предстал перед судом. Тем временем Владимир Путин занервничал и уже усилил меры по своей безопасности.

Ведь теоретически такой сценарий Вашингтон может повторить и с ним. Такое мнение «24 Каналу» высказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что в Москве действительно растеряны.

Эксперт объяснил, что боевики находились в Венесуэле еще с лета 2025 года и только сейчас удалось провести операцию. В то же время чтобы повторить сценарий с задержкой Мадуро в России, Соединенным Штатам необходимо было бы охватить гораздо большую территорию. Американцы должны были бы отслеживать местонахождение российского диктатора.

- Это возможно, для этого нужно большее количество сил. Это бы не был такой локальный конфликт, как в Венесуэле. Надо было бы обходить большое количество средств ПВО и уничтожать их, а это не быстро. Однако я не думаю, что это произойдет, потому что ядерные державы стараются между собой не воевать, – подчеркнул он.

В то же время, по словам Криволапа, Путину уже доложили, что такая вероятность существует. Поэтому российский диктатор сейчас действует очень осторожно – например, 7 января встречал Рождество в компании российских спецназовцев. Эксперт подытожил, что в Кремле действительно растеряны – там не знают, как реагировать на события в Венесуэле и захват российских танкеров.

