Украинская разведка: РФ усиливает госконтроль над экономикой
- 11.01.2026, 5:00
Лишая бизнес права собственности.
В 2025 году масштаб национализации в Российской Федерации побил все рекорды. Это свидетельствует о дальнейшем сворачивании рыночных механизмов и усилении государственного контроля над экономикой.
Об этом сообщает сайт Службы внешней разведки Украины.
- Так, в 2025 году объем принудительно изъятого имущества увеличился в 4,5 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 3,1 триллиона рублей, а общая сумма активов, переданных государству с 2022 года, достигла 4,3 триллиона рублей, - говорится в сообщении.
В разведке отметили, что наибольший удар получил крупный бизнес, поскольку в 2025 году свои активы потеряли известные российские миллиардеры. В частности:
- Дмитрий Каменщик лишился аэропорта "Домодедово";
- Денис Штенгелов - холдинга KDV Group;
- Константин Струков - группы "Южуралзолото".
Как информируют в СВРУ, в России массово национализируются стратегические предприятия, торговые центры, промышленные объекты, энергетические компании, медицинские учреждения, инфраструктурные объекты и даже образовательные учреждения.
- Особенно активно имущество отбирают в Московской области, Санкт-Петербурге, на Урале и Дальнем Востоке, - сказано в публикации.
Также разведчики рассказали, что для фактического лишения бизнеса права собственности Кремль применяет пять ключевых механизмов: от «антикоррупционных» исков и пересмотра приватизации 1990-2000-х годов до обвинений в «экстремизме» и связях с иностранными государствами.
- Такая практика демонстрирует полную зависимость судебной системы от политических решений и превращает национализацию в инструмент политических репрессий и передела имущества в интересах бизнесменов, подконтрольных путинскому режиму, - резюмировали в СВРУ.