Украинская разведка: РФ усиливает госконтроль над экономикой 11.01.2026, 5:00

Лишая бизнес права собственности.

В 2025 году масштаб национализации в Российской Федерации побил все рекорды. Это свидетельствует о дальнейшем сворачивании рыночных механизмов и усилении государственного контроля над экономикой.

Об этом сообщает сайт Службы внешней разведки Украины.

- Так, в 2025 году объем принудительно изъятого имущества увеличился в 4,5 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 3,1 триллиона рублей, а общая сумма активов, переданных государству с 2022 года, достигла 4,3 триллиона рублей, - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что наибольший удар получил крупный бизнес, поскольку в 2025 году свои активы потеряли известные российские миллиардеры. В частности:

- Дмитрий Каменщик лишился аэропорта "Домодедово";

- Денис Штенгелов - холдинга KDV Group;

- Константин Струков - группы "Южуралзолото".

Как информируют в СВРУ, в России массово национализируются стратегические предприятия, торговые центры, промышленные объекты, энергетические компании, медицинские учреждения, инфраструктурные объекты и даже образовательные учреждения.

- Особенно активно имущество отбирают в Московской области, Санкт-Петербурге, на Урале и Дальнем Востоке, - сказано в публикации.

Также разведчики рассказали, что для фактического лишения бизнеса права собственности Кремль применяет пять ключевых механизмов: от «антикоррупционных» исков и пересмотра приватизации 1990-2000-х годов до обвинений в «экстремизме» и связях с иностранными государствами.

- Такая практика демонстрирует полную зависимость судебной системы от политических решений и превращает национализацию в инструмент политических репрессий и передела имущества в интересах бизнесменов, подконтрольных путинскому режиму, - резюмировали в СВРУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com