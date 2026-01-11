закрыть
11 января 2026, воскресенье, 9:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Bloomberg раскрыли, кто после Венесуэлы попадет под руку Трампа

  • 11.01.2026, 8:35
  • 4,724
В Bloomberg раскрыли, кто после Венесуэлы попадет под руку Трампа
Дональд Трамп

Следующая цель определена.

На фоне недавних действий США в Венесуэле и угроз в отношении Гренландии Канада внимательно отслеживает возможные риски для своей безопасности и экономики, оценивая перспективу давления со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает Bloomberg.

Потенциальные угрозы

Некоторые эксперты не исключают сценарий «военного принуждения» со стороны США. Как отмечает Томас Гомер-Диксон, попытка давления со стороны Вашингтона может оказаться «чрезвычайно дорогостоящей».

Бывший советник канадского правительства по вопросам безопасности и границ Уэсли Уорк подчеркивает, что действия США в Венесуэле и Гренландии — «сигналы тревоги для Канады, которые показывают, что Соединенные Штаты изменились».

Экономические и военные риски

Аналитики считают маловероятным военное вторжение в Канаду, однако возможны меры экономического давления, включая отмену льгот USMCA или введение новых пошлин, что может сильно ударить по стране, учитывая, что около 70% канадского экспорта идет в США.

Вооруженные силы Канады, насчитывающие менее 100 000 человек, пока не готовы к более враждебной обстановке, хотя правительство планирует расширение армии и инвестиции в вооружение.

Суверенитет и торговая зависимость

Попытки диверсификации торговли, в том числе на страны Азии, частично снижают зависимость от США. Тем не менее, доцент Карлтонского университета Филипп Лагассе предупреждает, что чем больше уступок Канада делает ради сохранения доступа к американскому рынку, тем выше риск постепенной потери реального суверенитета, даже при формальном сохранении независимости.

Территориальные амбиции

Президент США не раз называл Канаду «51-м штатом», настаивая на присоединении к своей стране, и ранее вводил большие пошлины на канадский экспорт, что переросло в торговое противостояние между соседними государствами.

Напоминаем, что президент Колумбии пояснил, что Трамп посягает на чужие территории из-за экономической зависимости США от угля и нефти, которые составляют около 70% энергетической матрицы страны, и потому Соединенные Штаты будут стремиться к военным действиям за их добычу за рубежом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов