В Bloomberg раскрыли, кто после Венесуэлы попадет под руку Трампа 11.01.2026, 8:35

4,724

Дональд Трамп

Следующая цель определена.

На фоне недавних действий США в Венесуэле и угроз в отношении Гренландии Канада внимательно отслеживает возможные риски для своей безопасности и экономики, оценивая перспективу давления со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает Bloomberg.

Потенциальные угрозы

Некоторые эксперты не исключают сценарий «военного принуждения» со стороны США. Как отмечает Томас Гомер-Диксон, попытка давления со стороны Вашингтона может оказаться «чрезвычайно дорогостоящей».

Бывший советник канадского правительства по вопросам безопасности и границ Уэсли Уорк подчеркивает, что действия США в Венесуэле и Гренландии — «сигналы тревоги для Канады, которые показывают, что Соединенные Штаты изменились».

Экономические и военные риски

Аналитики считают маловероятным военное вторжение в Канаду, однако возможны меры экономического давления, включая отмену льгот USMCA или введение новых пошлин, что может сильно ударить по стране, учитывая, что около 70% канадского экспорта идет в США.

Вооруженные силы Канады, насчитывающие менее 100 000 человек, пока не готовы к более враждебной обстановке, хотя правительство планирует расширение армии и инвестиции в вооружение.

Суверенитет и торговая зависимость

Попытки диверсификации торговли, в том числе на страны Азии, частично снижают зависимость от США. Тем не менее, доцент Карлтонского университета Филипп Лагассе предупреждает, что чем больше уступок Канада делает ради сохранения доступа к американскому рынку, тем выше риск постепенной потери реального суверенитета, даже при формальном сохранении независимости.

Территориальные амбиции

Президент США не раз называл Канаду «51-м штатом», настаивая на присоединении к своей стране, и ранее вводил большие пошлины на канадский экспорт, что переросло в торговое противостояние между соседними государствами.

Напоминаем, что президент Колумбии пояснил, что Трамп посягает на чужие территории из-за экономической зависимости США от угля и нефти, которые составляют около 70% энергетической матрицы страны, и потому Соединенные Штаты будут стремиться к военным действиям за их добычу за рубежом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com