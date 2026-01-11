«Роковые» для Путина дроны провели одну из самых мощных атак на Воронеж 11.01.2026, 8:58

1,790

Канонада в небе над городом не стихала более двух часов.

В российском Воронеже 10 января прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, российские системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников, пишет «Фокус».

Российские источники сообщают о продолжительной работе ПВО, вспышках в небе и столбе дыма в одном из районов. По некоторым данным, вечером над городом прогремело не менее 30 взрывов.

Очевидцы отмечают, что канонада в небе не стихала уже более двух часов. Горожане слышат характерный гул двигателей БПЛА, за которым следуют звуки работы средств ПВО и отдаленные взрывы в городской черте.

Этой ночью под ударом был российский Воронеж, камера зафиксировала много взрывов в одном из районов pic.twitter.com/XaGx0UDlWP — Сharter97.org (@charter_97) January 11, 2026

«Атака по Воронежу также велась беспилотниками типа «Чаклун-В» с боевой частью 20 кг и поражающими элементами в виде 6-мм шариков», — пишет канал SHOT.

В социальных сетях распространяются кадры, на которых беспилотник самолетного типа на высокой скорости врезается в жилую многоэтажку. Украинские источники утверждают, что аппарат мог попасть под воздействие российских средств радиоэлектронной борьбы, после чего потерял управление.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что дежурные силы ПВО в Воронеже и ряде районов области обнаружили и уничтожили несколько беспилотников. По предварительной информации, в результате падения обломков ранены два человека.

Также сообщается о повреждениях остекления и фасадов в трех жилых многоквартирных домах и одном строящемся здании. В одной из квартир возник пожар.

Российский военкор Юрий Котенок заявил, что Воронеж подвергся массированной атаке беспилотников, назвав происходящее одним из самых мощных налетов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, для отражения атаки могли быть задействованы даже вертолеты.

Отметим, что на момент публикации на всей территории Воронежской области продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.

Напомним, ранее российская сторона обвинила Украину в применении ударных беспилотников «Чаклун-В» якобы во время атаки на резиденцию Владимира Путина на Валдае.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com