Россияне сгоняют детей к линии фронта в Луганской области

Россияне сгоняют детей к линии фронта в Луганской области13
- 11.01.2026, 9:14
Несовершеннолетних используют как «живой реквизит».
На Луганщине оккупанты организовали религиозные молебны вблизи линии фронта с участием детей.
Россияне пытаются создать пропагандистские кадры с военными и церковной символикой, игнорируя реальные риски для жизни несовершеннолетних, сообщает Центр национального сопротивления.
По данным ЦНС, РФ сознательно привлекла детей с временно оккупированных территорий Луганщины к религиозным мероприятиям в прифронтовой зоне.
Детей организованно вывозили из населенных пунктов ВОТ в места, которые находятся в зоне досягаемости артиллерии и беспилотников, и заставляли участвовать в богослужениях и съемках.
Детей использовали как «живой реквизит» - рядом с военными, во время молитвы и для пропагандистских фото и видео. Часть несовершеннолетних перевозили автобусами через школы и «патриотические» организации, без реального согласия родителей.
Особую роль играли священники, подконтрольные оккупационной администрации. Они сопровождали детей, благословляли военных и оправдывали присутствие несовершеннолетних риторикой о «единстве» и «служении» армии, фактически становясь соучастниками милитаризации детства.
Отказ детей от участия фиксируется оккупационными властями и может иметь последствия для семей, от давления на родителей до проблем в школах.
«Оккупационная власть сознательно подвергает детей смертельной опасности, превращая их жизнь в инструмент информационного эффекта. Война подается как «норма» для несовершеннолетних, а пропагандистские кадры с передовой и церковными символами заменяют реальную заботу об их безопасности», - отметили в ЦНС.