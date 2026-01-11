«А правительство Беларуси хорошо относится к Шагалу?» 8 11.01.2026, 9:52

Главного балетмейстера минского Большого театра обвинили в плагиате.

Российский танцовщик и хореограф Олег Габышев обвинил в плагиате Игоря Колба, главного хореографа Национального театра оперы и балета Беларуси. Информация об этом появилась в инстаграме Габышева, пишет «Зеркало».

По словам Габышева, полтора года назад он узнал, что минский театр заинтересован в идеях. Он предложил поставить в Беларуси балет о художнике Марке Шагале, уроженце Витебска.

«Представьте: «Шагал: Полет над городом». В двух актах — от рождения в пылающем от пожара Витебске, от поиска себя в искусстве, от любви с первого взгляда с Беллой (его музой на всю жизнь), где тоже не все так просто: он беден, она из богатой семьи, но сердце побеждает. До битвы стилей с [художником Казимиром] Малевичем в революционном Витебске. Цветные холсты оживают в танце, супрематические квадраты сражаются с поэтичными линиями Шагала, а финал — грандиозный взлет над родиной под беларусские мотивы», — писал о своей идее Габышев.

Хореограф утверждает, что написал письмо руководству столичного театра, после чего его пригласили в Минск. Туда он приехал за свой счет. На встрече с генеральным директором Екатериной Дуловой и главным хореографом театра Игорем Колбом Габышев рассказал о своей идее. Гендиректор и главный хореограф засомневались: «А правительство Беларуси хорошо относится к Шагалу?» (между тем в Витебске существует государственный музей этого художника). Россиянин смог убедить их в обратном.

По словам Габышева, по итогу разговора ему предложили детально расписать либретто. Спустя месяц тот отправил в Минск готовый текст, а также визуальные изображения, которые можно использовать для декораций. «Сценарий понравился, требует обсуждения. На 2025 планы закрыты — на 2026 в уме», — приводит он ответ из Минска.

Идея балета о Шагале в Минске действительно обсуждалась. Планы о постановке озвучивались еще в феврале 2025 года. Судя по всему, речь как раз о переговорах с Габышевым — фраза «на 2025 планы закрыты» свидетельствует, что разговор с ним шел в начале года.

26 декабря 2025-го театр официально объявил, что балет о Шагале станет премьерой следующего сезона и будет поставлен осенью-зимой 2026 года. «А позавчера (пост Габышева появился 30 декабря. — Прим. ред.) пишут друзья: «Олег, а ты знаешь, в театре официально объявили о будущей постановке в 26-м про Шагала!» Я: «Это же восхитительно!» «Но ставить ее будет главный хореограф театра — Игорь Колб, уже разрабатывают эскизы декораций и обсуждают музыку с дирижером», — отметил Габышев в посте.

Уточним, что пока театр не объявлял фамилию хореографа. Но судя по всему им действительно станет Колб, который осуществляет все последние хореографические постановки в Оперном.

После поста Габышева свою историю в социальных сетях рассказала хореограф Ксения Зверева (в прошлом она танцевала в минской труппе как танцовщица). В 2023 году она предложила поставить в Минске балет, посвященный легендарному Владимиру Мулявину, лидеру группы «Песняры». По ее словам Колб уже тогда был против. Однако Зверева смогла получить поддержку родственников Мулявина и Министерства культуры Беларуси. По ее словам, в феврале 2024-го театр единогласно утвердил премьеру спектакля, ее назначили на январь 2026 года (за проголосовал и Колб).

«Директор дает письменное указание собирать команду на мое усмотрение и разрабатывать эскизы по сценографии, костюмам, видео-контенту и свету. Также просят предоставить полную смету. А через год будут планировать основное заседание художественного совета. Я собираю команду — российские ребята, опытные профессионалы, заслуженные обладатели значимых премий. Они начинают работать над созданием эскизов к спектаклю. Ведь все, что было описано выше и на таком уровне — это гарантия того, что спектакль будет. По либретто пишется музыка, рисуются эскизы, вся команда тесно и активно работает над созданием спектакля. В течение года мы неоднократно пытаемся связаться с генеральным директором театра, чтобы рассказать о том, как идет работа и подписать предварительные документы. В театрах это нормальная практика, если еще не подошло время для подписания самого договора. Хотя уже должно было подойти. Однако директор все время то занята, то в командировке, то еще какая-то уважительная причина», — рассказала в соцсетях Зверева.

А год спустя, в разгар подготовки балета в Минске прошел очередной худсовет, на котором все сотрудники театра (кроме представителя Минитерства культуры) выступили против постановки (по словам Зверевой, активничал Колб) и проголосовали за то, чтобы отменить премьеру.

«Талантливые люди во все времена были объектом зависти. Это прошел и герой вашего балета Владимир Мулявин. После того как ген. директор театра сказала, что она не видит в лице Песняра «национального героя», а меня запретили пускать в театр», — прокомментировала этот пост Марина Мулявина, дочь лидера «Песняров».

Тем временем последней по времени премьерой Игоря Колба в Оперном стал балет «Щелкунчик» (первый показ состоялся в ноябре 2025 года). Он получил абсолютно разгромные отрицательные отзывы. В Theads вирусится статус об этом спектакле, собравший уже 222 тысячи просмотров. «Опасно приходить в Большой театр Беларуси на «Щелкунчика». Если вы любите балет, если вы любите танцы, если вы любите хореографию, если вы любите эстетику в танце. Идите на «Щелкунчика», если вам важны декорации, а не балет, если вы хотите посмотреть новогодний спектакль», — пишет пользовательница eketerina.vk. На выложенным ею видео можно увидеть, как солист не может удержать на руках свою партнершу.

После ряда отрицательных отзывов о «Щелкунчике» Оперный закрыл возможность комментировать статусы в своих соцсетях.

