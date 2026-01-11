Украинские пограничники поразили российский «Град» в окрестностях Константиновки 11.01.2026, 9:58

2,100

Видеофакт.

В окрестностях Константиновки пограничники подразделения «Феникс» поразили российскую реактивную систему залпового огня «Град» и уничтожили вражеский танк.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«В окрестностях Константиновки пограничники подразделения «Феникс» поразили российский «Град» - адская машина не доехала до места назначения и не успела нанести вред мирному населению и Силам обороны», - говорится в сообщении. Также был уничтожен замаскированный танк противника.

В Госпогранслужбе отметили, что на Торецком направлении пилоты «Феникса» ведут круглосуточную работу по уничтожению вражеских штурмовиков, средств и техники оккупантов, а также режут логистику противника.

Под нож идут машины, грузовики, квадроциклы - все, чем враг пытается доставить на свои позиции живую силу и боеприпасы.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 218 940 военных.

В частности, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1130 человек.

Также вчера украинские воины обезвредили 11 танков, три боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 654 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 134 единицы автомобильной техники оккупантов.

