закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США призвали своих граждан срочно покинуть Венесуэлу

16
  • 11.01.2026, 10:07
  • 20,656
США призвали своих граждан срочно покинуть Венесуэлу

Что происходит?

Гражданам США рекомендуют немедленно покинуть Венесуэлу и предупреждают о недопустимости любых поездок в страну.

Об этом сообщается на сайте посольства США в Венесуэле.

Причиной таких мер названо то, что вооруженные ополченцы устанавливают блокпосты и останавливают транспортные средства, в том числе с целью выявления граждан США.

«Не путешествуйте - из-за серьезных рисков для американцев, включая незаконное задержание, пытки во время содержания под стражей, терроризм, похищение людей, произвольное применение местных законов, преступность, гражданские беспорядки и плохую инфраструктуру здравоохранения», - предостерегают на сайте дипломатического ведомства.

Также предупреждается, что все консульские услуги в Венесуэле - как плановые, так и экстренные - остаются приостановленными.

Посольство США информирует также, что по всей стране продолжаются периодические перебои с электроснабжением и коммунальными услугами.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов