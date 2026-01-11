США призвали своих граждан срочно покинуть Венесуэлу

США призвали своих граждан срочно покинуть Венесуэлу16
- 11.01.2026, 10:07
Что происходит?
Гражданам США рекомендуют немедленно покинуть Венесуэлу и предупреждают о недопустимости любых поездок в страну.
Об этом сообщается на сайте посольства США в Венесуэле.
Причиной таких мер названо то, что вооруженные ополченцы устанавливают блокпосты и останавливают транспортные средства, в том числе с целью выявления граждан США.
«Не путешествуйте - из-за серьезных рисков для американцев, включая незаконное задержание, пытки во время содержания под стражей, терроризм, похищение людей, произвольное применение местных законов, преступность, гражданские беспорядки и плохую инфраструктуру здравоохранения», - предостерегают на сайте дипломатического ведомства.
Также предупреждается, что все консульские услуги в Венесуэле - как плановые, так и экстренные - остаются приостановленными.
Посольство США информирует также, что по всей стране продолжаются периодические перебои с электроснабжением и коммунальными услугами.