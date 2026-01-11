закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ассист Левшунова внес вклад в победу «Чикаго» над «Нэшвиллом»

  • 11.01.2026, 10:27
Ассист Левшунова внес вклад в победу «Чикаго» над «Нэшвиллом»
Артем Левшунов
Фото: Reuters

А дебютная шайба Соловьева помогла «Колорадо» обыграть «Коламбус».

В ночь с 10 на 11 января состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ, пишет «Трибуна».

«Бостон» Владислава Колячонка разгромил «Рейнджерс» (10:2). Белорус не попал в заявку и пропустил шестую встречу подряд.

«Калгари» Егора Шаранговича одолел «Питтсбург» (2:1). Беларус провел на льду 15 минут 39 секунд, из них 53 секунды – в большинстве и 1 минуту 42 секунды – в меньшинстве, результативными баллами форвард не отметился, нанес один бросок мимо ворот, допустил одну потерю и завершил встречу с показателем полезности «+1».

«Колорадо» Ильи Соловьева победил «Коламбус» (4:0). Беларус провел на льду 11 минут 56 секунд, включая 17 секунд в меньшинстве, набрал 1 (1+0) очко, забросив первую шайбу в НХЛ, нанес два броска по воротам (один – мимо) и завершил встречу с показателем полезности «+2».

«Чикаго» Артема Левшунова обыграл «Нэшвилл» (3:0). Беларус провел на льду 23 минуты 32 секунды, набрал 1 (0+1) очко, нанес 1 бросок по воротам, выполнил 4 силовых приема, сделал 1 перехват и завершил матч с показателем полезности «+1».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов