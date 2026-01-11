Ассист Левшунова внес вклад в победу «Чикаго» над «Нэшвиллом» 11.01.2026, 10:27

Артем Левшунов

Фото: Reuters

А дебютная шайба Соловьева помогла «Колорадо» обыграть «Коламбус».

В ночь с 10 на 11 января состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ, пишет «Трибуна».

«Бостон» Владислава Колячонка разгромил «Рейнджерс» (10:2). Белорус не попал в заявку и пропустил шестую встречу подряд.

«Калгари» Егора Шаранговича одолел «Питтсбург» (2:1). Беларус провел на льду 15 минут 39 секунд, из них 53 секунды – в большинстве и 1 минуту 42 секунды – в меньшинстве, результативными баллами форвард не отметился, нанес один бросок мимо ворот, допустил одну потерю и завершил встречу с показателем полезности «+1».

«Колорадо» Ильи Соловьева победил «Коламбус» (4:0). Беларус провел на льду 11 минут 56 секунд, включая 17 секунд в меньшинстве, набрал 1 (1+0) очко, забросив первую шайбу в НХЛ, нанес два броска по воротам (один – мимо) и завершил встречу с показателем полезности «+2».

«Чикаго» Артема Левшунова обыграл «Нэшвилл» (3:0). Беларус провел на льду 23 минуты 32 секунды, набрал 1 (0+1) очко, нанес 1 бросок по воротам, выполнил 4 силовых приема, сделал 1 перехват и завершил матч с показателем полезности «+1».

