Как лучше всего заваривать кофе для снижения уровня холестерина

Ученые назвали метод.

Кофе содержит дитерпены, соединения, которые могут повышать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП). Такой холестерин может вызывать накопление бляшек в артериях и приводить к проблемам с сердцем, пишет verywell.

Как показало новое исследование, для здоровья сердца лучше всего заваривать кофе с помощью бумажных фильтров.

Что показало исследование?

Шведские ученые протестировали различные методы приготовления кофе, среди которых френч-пресс, бумажные фильтры и кофеварки, чтобы сравнить уровни дитерпенов.

Как оказалось, нефильтрованный кофе, такой как скандинавский вареный и турецкий, содержал наибольшее количество дитерпенов, а кофе, приготовленный через бумажный фильтр - наименьшее.

«Если вы регулярно пьете кофе из кофемашин, это может повлиять на ваш уровень холестерина, но это зависит от кофемашины и от того, фильтруется ли кофе во время приготовления», - объяснил доктор медицинских наук, старший автор и ассоциированный исследователь клинического питания и метаболизма в Уппсальском университете Дэвид Иггман.

Кроме того, ученые обнаружили, что многие кофеварки на рабочих местах не фильтруют дитерпены должным образом.

«Замена трех чашек кофе, сваренного в кофеварке, на кофе, сваренный в бумажном фильтре, пять дней в неделю может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 13% в течение пяти лет», - подчеркнули в verywell health.

Стоит ли избегать нефильтрованного кофе?

Исследование 2020 года также выявило связь между нефильтрованным кофе и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

В то же время последние рекомендации по питанию в странах Северной Европы предостерегают от употребления нефильтрованного кофе из-за его потенциальной способности повышать уровень холестерина ЛПНП.

«Мы еще не проверяли это на людях, но, вероятно, чтобы получить заметный эффект на уровень холестерина, нужно выпивать несколько чашек кофе в рабочий день», - отметил Иггман.

Какие преимущества для здоровья имеет фильтрованный кофе?

Если вы беспокоитесь об уровне холестерина, то можете попробовать перейти на фильтр-кофе.

По словам исследователей, такой кофе может снизить риск сердечных заболеваний, болезни Альцгеймера и инсульта.

«Постоянная тенденция заключается в том, что около трех-четырех чашек кофе в день связаны с более низкой смертностью и риском сердечных заболеваний, чем любое другое количество, и особенно больше, чем отсутствие кофе», - добавил доктор медицины, доцент кафедры медицины и биомедицинской информатики Медицинской школы Университета Колорадо Дэвид Као.

