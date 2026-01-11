«Чтобы получить кредит — нужно рекомендацию из космофлота иметь» 4 11.01.2026, 11:14

Белорусы рассказали, на какие товары берут взаймы у банков.

«Салідарнасць» попросила белорусов внутри страны поделиться, на что они брали (если брали) кредит в последний раз, остались ли довольны условиями и собираются ли воспользоваться такой возможностью в этом году. Имена всех собеседников изменены.

Сколько ни обещал Нацбанк Беларуси охладить рынок потребительского кредитования, но отечественные товары сами себя не продадут. А потому в нашей стране продлили до конца 2026 года срок кредитной программы «На родныя тавары», сохранив льготные условия в 4% годовых и даже расширив список продукции, которую можно купить с помощью займа.

Например, в список внесли «белорусские» ноутбуки и мини-компьютеры, обои, костюмы и пальто, чемоданы из сумки из натуральной кожи, фарфоровые сервизы, пианино. К программе подключились больше 100 предприятий.

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли подсчитали, что с начала 2024 года по ноябрь 2025-го беларусы заключили с банками более 210 тысяч кредитных договоры на общую сумму почти в 1 миллиард рублей.

При этом чаще всего, по данным ведомства, в кредит берут мебель (около 50% всех покупок), а также плитку, деревянные окна и двери, сантехнику и бытовую технику: плиты, холодильники, стиральные машины. Максимальную сумму кредита — 22,5 тысячи рублей — выдают чаще всего на покупку сборного «деревянного домокомплекта».

***

— Да, я пользовался этим кредитом, — говорит Игорь, житель одного из городов-спутников Минска. — Там как раз совпали несколько факторов: лишних денег не было вообще, стиралка поломалась, а в семье грудной ребенок, так что новая нужна была срочно. Ну, мы и взяли «Атлант» под 4%. Простой потребительский кредит был — от 16%, разница, согласитесь, ощутимая.

Архивное фото. Белорусские стиральные машины в ЦУМе.

Не Samsung, конечно, и не Bosh, вообще не премиум-сегмент. Но в целом работает нормально. Да и кредитом пользоваться было удобно, никаких сложностей с оформлением или прописанных мелким шрифтом скрытых переплат. За год выплатили и не почувствовали.

Но повторять этот опыт я, пожалуй, не стану. Во-первых, в принципе не очень-то люблю брать в долг, не важно, идет речь о рассрочке или о кредите. А во-вторых, те базовые вещи, под которые можно взять этот кредит, у меня уже есть, и лучшего качества, чем предлагается.

На серьезные покупки, если, например, встанет вопрос об автомобиле, уж лучше подкопим сами и возьмем то, что нам нравится, а не на что хватило денег.

К тому же очень бесит попытка выдать за «белорусские товары» тот же Китай, но собранный тут, часто более небрежно и с такой себе гарантией. Ноутбук от «Горизонта» в жизни не куплю, как и «белорусский» велосипед от Мотовело.

Обувь белорусскую тоже брать не буду, ни в кредит, ни из чувства патриотизма — цены на зимние ботинки доходят до 100 долларов в эквиваленте, а качество откровенно «китайское», на сезон, в лучшем случае. Хватает более дешевых предложений от конкурентов, на маркетплейсах выбор большой.

Впрочем, добавляет Игорь, многие его знакомые заинтересовались кредитом «На родныя тавары», чтобы купить домокомплекты от лесхозов и мебель, которая единовременным платежом выходит слишком дорогой.

***

Марина из Витебска говорит, что кредитами, подстегивающими покупать отечественные товары, они с мужем не пользуются принципиально — ищут возможности рассрочки. Так смогли обновить телевизор, диван, купить стройматериалы для дома.

— Выбирали недавно вместе со свекрами им новый шкаф, пошли в большой мебельный центр с белорусскими производителями.

И это, я вам клянусь, какой-то позор — ни одна даже демонстрационная модель не была собрана правильно (а отец моего мужа рукастый и опытный мастер, он такие вещи видит). Много дешевеньких и уже сразу с производства некачественных, бракованных комплектующих… А какой-нибудь «Пинскдрев» к тому же помпезный и, на мой взгляд, неудобный и дико дорогой.

В итоге свекры плюнули, нашли и заказали у частника, без «народного кредита», в рассрочку. Да, не на таких выгодных условиях, зато взяли модель, которая их устроила. И ведь таких примеров немало.

У нас вот-вот на подходе стиралка, которую надо бы поменять. Но покупать белорусскую я точно не буду, наслушалась историй о том, как в первый же год эта чудо-техника начинает капризничать и ломаться. Или взять духовку — у меня турецкая ВЕКО, ей сто лет в обед, но работает без нареканий, в отличие от родительской, произведенной в Беларуси.

***

У Александра другая ситуация: они с супругой и рады были бы взять кредит «на купить отечественное», но жене его не одобрили как самозанятой, а мужу — из-за наличия карты рассрочки, которая, как пояснили специалисты в банке, уже считается открытой кредитной линией.

— А потом я и сам перегорел. Посмотрел разрекламированные кредиты на «белорусские» автомобили Gelee — так нужно 15 тысяч рублей выложить сразу, потом еще шесть лет — по 800 рублей в месяц.

И притом, судя по рассказам многих владельцев, чаще приходится на СТО кататься, чем по делам ездить. И это Gelee, а не что-то реально хорошее, совершенно не адекватное соотношение цены и качества. Зачем такое счастье еще и в кредит?

Вообще, чтобы получить этот кредит — такое чувство, что нужно рекомендацию из космофлота иметь. Далеко не всем почему-то одобряют, даже с хорошими кредитными историями.

Мне иногда кажется, что выдают или тем, у кого зарплаты позволяют одним платежом, может эту покупку закрыть, просто люди хотят еще выгадать за счет инфляции более высокой, чем проценты по кредиту. Или на, скажем мягко, товары, которые не слишком-то хорошо продаются по сравнению с конкурентами, а склады разгрузить надо.

Все эти холодильники, стиралки, плитка керамическая, обои вон даже — всегда пожалуйста. А как понадобится металлочерепица беларуская, так ее в перечне нет! И чтобы, допустим, перекрыть крышу в деревне, нужно брать совсем другой кредит под совсем другой процент.

***

— Лично я уж и не помню, когда в последний раз кредит брала — наверное, когда дети еще учились, — говорит пенсионерка Римма Иосифовна. — Теперь крупные покупки — или одним платежом, достаю из кубышки отложенное (на тот свет ведь не заберешь), или в рассрочку, после консультации с дочкой и сыном.

Таким образом за прошлый год поменяла балконные рамы, матрас новый купила, перетянула диван. Везде рассрочка, везде выплаты в белорусских рублях, подъемные даже для моей пенсии, и механизм мне понятен.

На бытовые потребности я бы точно кредит не брала — это всегда переплата.

Вообще не верю в благотворительность со стороны белорусских банков: если кто-то платит 4% годовых, значит, кто-то другой отдает и за него, и за себя повышенные проценты.

Например, построил квартиру с ипотечным кредитом под 14% и влез в кабалу на много лет. А кредит на жилье под 4%, как мы с вами понимаем, никто белоруссам не подарит с барского плеча.

Вот в таких случаях — если очень уж большая покупка и безвыходная ситуация, одолжить не у кого — мне кажется, наши люди и соглашаются на кредиты.А банки в любом случае в выигрыше, могут себе позволить и «проспонсировать» отечественных производителей.

Хотя, положа руку на сердце, некоторым из них надо бы покупателям еще и приплачивать за свою продукцию. Я как вспомню, сколько нервов сын с семьей потратили, когда решили уложить на кухню симпатичную белорусскую плитку, а та через одну оказалась разной толщины, кривизны и размера — так хочется сплюнуть трижды через левое плечо.

