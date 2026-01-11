СМИ: Израиль планирует новое наступление в Газе в марте 11.01.2026, 11:35

2,258

Но нужно согласие Трампа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала планы возобновления интенсивных военных операций в Секторе Газа в марте, включая наступление на город Газа с целью продвинуть демаркационную линию в направлении западной части анклава.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Арабский дипломат заявил изданию, что операция не сможет состояться без поддержки США, которые все еще пытаются продвинуть шаткое перемирие, достигнутое в октябре 2025 года.

Хотя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце согласился сотрудничать в усилиях по продвижению прекращения огня, он не верит, что они будут успешными в разоружении ХАМАС, и поэтому поручил ЦАХАЛ подготовить план действий на случай непредвиденных обстоятельств, добавил собеседник.

В первый день прекращения огня, 10 октября, израильские войска отступили к «желтой линии», установив контроль примерно над 53% сектора Газы. Операция в Газе, запланированная на март, позволит Израилю увеличить этот процент, заявили израильский чиновник и арабский дипломат.

Перемирие между Израилем и ХАМАСом

Напомним, 8 октября 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и группировка ХАМАС по итогам переговоров, которые состоялись в Египте, согласились на реализацию первого этапа предложенного им мирного плана.

13 октября в Шарм-эль-Шейхе лидеры Соединенных Штатов, Египта и Турции подписали соглашение о завершении боевых действий в Газе. Они выступили посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС.

При этом 20 декабря США вместе с представителями Египта, Катара и Турции встретились в Майами, чтобы оценить реализацию первого этапа перемирия в Газе и обсудить продвижение подготовки ко второму.

Анонс объявления реализации второго этапа планировался на 25 декабря, но этого не произошло.

