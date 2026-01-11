Могут ли белорусы опаздывать на работу из-за сильного снегопада? 15 11.01.2026, 11:51

8,940

Фото: onliner

Юрист объяснил.

В пятницу, 9 января, белорусы ощутили на себе последствия циклона «Улли» — дороги заметало так, что добраться на работу вовремя было задачей со звездочкой. Может ли руководство наказывать сотрудников, опоздавших из-за капризов погоды? Отвечает юрист.

Как комментирует адвокат юридической консультации Центрального района Гомеля Роман Навоев, под опозданием понимается «несвоевременное появление работника на рабочем месте позже установленного времени работы без уважительных причин».

Но четкого списка обстоятельств, которые являются уважительными, в законодательстве нет, объясняет Навоев. Поэтому работодатель оценивает каждый случай индивидуально. И перед тем, как применять дисциплинарное взыскание, он обязан попросить у сотрудника письменно объяснить причины опоздания.

— Рекомендую изложить [в объяснительной] причины опоздания, ссылаясь на сложные погодные условия, указать, какие разумные меры предпринимались для избежания опоздания, — советует адвокат.

Он подчеркивает: привлечение к дисциплинарной ответственности работника, который принял разумные меры, но не смог вовремя добраться до работы из-за объективно сложных погодных условий, необоснованно. В таком случае его можно обжаловать через комиссию по трудовым спорам и (или) суд.

