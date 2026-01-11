закрыть
Сенатор Грэм — иранским протестующим: Помощь уже в пути

  11.01.2026
Линдси Грэм
Фото: EPA

Решительность и мужество иранского народа сделали свое дело.

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Линдси Грэм в социальной сети Х обратился к иранским протестующим, которые выступили против экономических проблем в стране, и заверил их в поддержке со стороны американского президента Дональда Трампа.

«К иранскому народу: ваш долгий кошмар скоро подойдет к концу. Ваше мужество и решительность положить конец угнетению заметили Трамп и все, кто любит свободу», – написал Грэм.

Он вспомнил слова Трампа о намерении «сделать Иран снова великим» и объяснил, что они означают необходимость для протестующих в Иране победить аятоллу.

«Это самый четкий сигнал того, что он, президент Трамп, понимает, что Иран никогда не будет великим с аятоллой и его приспешниками у власти. Благословляет всех, кто жертвует собой в Иране. Помощь уже в пути», – подчеркнул сенатор.

Позже в Х он распространил сообщение Трампа о готовности США помочь Ирану в борьбе, подчеркнув, что глава Белого дома «на 100% прав».

«Свобода сейчас, свобода навсегда для многострадального иранского народа. Смерть режима аятоллы», – отметил Грэм.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме информировала, что должностные лица администрации Трампа провели предварительное обсуждение вероятности нанесения удара по Ирану на фоне протестов в стране.

