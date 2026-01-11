Сенатор Грэм — иранским протестующим: Помощь уже в пути

Сенатор Грэм — иранским протестующим: Помощь уже в пути24
- 11.01.2026, 12:05
Решительность и мужество иранского народа сделали свое дело.
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Линдси Грэм в социальной сети Х обратился к иранским протестующим, которые выступили против экономических проблем в стране, и заверил их в поддержке со стороны американского президента Дональда Трампа.
«К иранскому народу: ваш долгий кошмар скоро подойдет к концу. Ваше мужество и решительность положить конец угнетению заметили Трамп и все, кто любит свободу», – написал Грэм.
Он вспомнил слова Трампа о намерении «сделать Иран снова великим» и объяснил, что они означают необходимость для протестующих в Иране победить аятоллу.
«Это самый четкий сигнал того, что он, президент Трамп, понимает, что Иран никогда не будет великим с аятоллой и его приспешниками у власти. Благословляет всех, кто жертвует собой в Иране. Помощь уже в пути», – подчеркнул сенатор.
TO THE IRANIAN PEOPLE: your long nightmare is soon coming to a close. Your bravery and determination to end your oppression has been noticed by @POTUS and all who love freedom.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 10, 2026
When President Trump says Make Iran Great Again, it means the protestors in Iran must prevail over… https://t.co/CapdTrbGhk
Позже в Х он распространил сообщение Трампа о готовности США помочь Ирану в борьбе, подчеркнув, что глава Белого дома «на 100% прав».
«Свобода сейчас, свобода навсегда для многострадального иранского народа. Смерть режима аятоллы», – отметил Грэм.
As usual Mr. President, you are 100% right.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 11, 2026
Freedom now, freedom forever for the long suffering Iranian people. Death to the ayatollah’s regime.
Make Iran Great Again. pic.twitter.com/3D3Kr08wiB
Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме информировала, что должностные лица администрации Трампа провели предварительное обсуждение вероятности нанесения удара по Ирану на фоне протестов в стране.