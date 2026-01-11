закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске из-за сильного мороза возникло редкое оптическое явление

  • 11.01.2026, 12:15
  • 5,466
В Минске из-за сильного мороза возникло редкое оптическое явление

Его породила так называемая алмазная пыль.

В Минске из-за сильного мороза возникло редкое оптическое явление — световые столбы, пишет телеграм-канал nadvorie.

«Причина кроется в отражении местных источников света от мельчайших ледяных кристаллов, которые формируются из водяного пара, содержащегося в воздухе. Кристаллы представляют собой мельчайшие ледяные иглы или являются совсем микроскопическими, так называемая алмазная пыль», — пояснили в паблике.

Явление обычно наблюдается при температурах от минус 15 до минус 25 градусов в антициклоническую погоду, при прояснениях, при штиле или слабом ветре, под задерживающим слоем — инверсией температуры.

«В общем, воздух неподвижен, холод держится, водяной пар не знает куда деваться и кристаллизуется на месте», — объяснило nadvorie.

Напомним, циклон «Улли», который пришел в нашу страну вечером 8 января, стал рекордным по количеству осадков и принес низкие температуры. Глубже всего сугробы были, как сообщает nadvorie в Орше и Плещеницах — 46 см. А холоднее всего в ночь на 11 января было на севере Минской области — минус 22,3 градуса.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов