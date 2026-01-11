В Минске из-за сильного мороза возникло редкое оптическое явление 11.01.2026, 12:15

Его породила так называемая алмазная пыль.

В Минске из-за сильного мороза возникло редкое оптическое явление — световые столбы, пишет телеграм-канал nadvorie.

«Причина кроется в отражении местных источников света от мельчайших ледяных кристаллов, которые формируются из водяного пара, содержащегося в воздухе. Кристаллы представляют собой мельчайшие ледяные иглы или являются совсем микроскопическими, так называемая алмазная пыль», — пояснили в паблике.

Явление обычно наблюдается при температурах от минус 15 до минус 25 градусов в антициклоническую погоду, при прояснениях, при штиле или слабом ветре, под задерживающим слоем — инверсией температуры.

«В общем, воздух неподвижен, холод держится, водяной пар не знает куда деваться и кристаллизуется на месте», — объяснило nadvorie.

Напомним, циклон «Улли», который пришел в нашу страну вечером 8 января, стал рекордным по количеству осадков и принес низкие температуры. Глубже всего сугробы были, как сообщает nadvorie в Орше и Плещеницах — 46 см. А холоднее всего в ночь на 11 января было на севере Минской области — минус 22,3 градуса.

