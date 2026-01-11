закрыть
11 января 2026, воскресенье
Эксперты назвали восемь научных способов стать добрее

  11.01.2026
Доброта по-прежнему важна и полезна.

В мире, где грубость в соцсетях, холодность в повседневном общении и игнорирование друг друга становятся нормой, психологи напоминают, что доброта по-прежнему важна и полезна. Эксперты из университетов США и Канады выделили восемь практик, которые помогают стать более доброжелательным человеком и при этом улучшить собственное самочувствие, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Эмилианы Саймон-Томас из Центра науки о доброте Калифорнийского университета в Беркли, быть «добрым» — значит исходить из предположения, что другие люди желают того же, что и вы: радости, безопасности и отсутствия страданий. Исследования показывают, что добрые поступки активируют в мозге центры удовольствия и усиливают чувство принадлежности к сообществу.

Один из ключевых советов — искать общее с каждым человеком, во внешности, манере говорить или поведении. Это усиливает эмпатию и снижает склонность к раздражению. Еще один действенный подход — помогать другим: через волонтерство, пожертвования, советы или простые повседневные действия.

Психологи также подчеркивают важность активного слушания. Зрительный контакт, отказ от телефона во время разговора и искренний интерес к собеседнику делают общение теплее. Не менее важно задавать открытые вопросы и уточнять сказанное, давая человеку почувствовать свою значимость.

Среди других рекомендаций — искренняя улыбка, умение разрядить напряженную ситуацию легкой шуткой, использование имен собеседников и готовность общаться с людьми, чьи взгляды отличаются от ваших. Последнее, по словам экспертов, является «высшим уровнем» развития доброжелательности.

Специалисты отмечают, что даже небольшие проявления доброты способны улучшить социальный климат и сделать повседневную жизнь менее конфликтной — как для окружающих, так и для нас самих.

