Эксперты назвали восемь научных способов стать добрее

Эксперты назвали восемь научных способов стать добрее5
- 11.01.2026, 12:40
Доброта по-прежнему важна и полезна.
В мире, где грубость в соцсетях, холодность в повседневном общении и игнорирование друг друга становятся нормой, психологи напоминают, что доброта по-прежнему важна и полезна. Эксперты из университетов США и Канады выделили восемь практик, которые помогают стать более доброжелательным человеком и при этом улучшить собственное самочувствие, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
По словам Эмилианы Саймон-Томас из Центра науки о доброте Калифорнийского университета в Беркли, быть «добрым» — значит исходить из предположения, что другие люди желают того же, что и вы: радости, безопасности и отсутствия страданий. Исследования показывают, что добрые поступки активируют в мозге центры удовольствия и усиливают чувство принадлежности к сообществу.
Один из ключевых советов — искать общее с каждым человеком, во внешности, манере говорить или поведении. Это усиливает эмпатию и снижает склонность к раздражению. Еще один действенный подход — помогать другим: через волонтерство, пожертвования, советы или простые повседневные действия.
Психологи также подчеркивают важность активного слушания. Зрительный контакт, отказ от телефона во время разговора и искренний интерес к собеседнику делают общение теплее. Не менее важно задавать открытые вопросы и уточнять сказанное, давая человеку почувствовать свою значимость.
Среди других рекомендаций — искренняя улыбка, умение разрядить напряженную ситуацию легкой шуткой, использование имен собеседников и готовность общаться с людьми, чьи взгляды отличаются от ваших. Последнее, по словам экспертов, является «высшим уровнем» развития доброжелательности.
Специалисты отмечают, что даже небольшие проявления доброты способны улучшить социальный климат и сделать повседневную жизнь менее конфликтной — как для окружающих, так и для нас самих.