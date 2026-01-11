закрыть
11 января 2026
«Горе тому, кто полагается на Путина»

  11.01.2026
  • 7,952
«Горе тому, кто полагается на Путина»

Как Кремль бросает союзников.

Владимир Путин уже много лет позиционирует себя как защитника государств-изгоев и бывших советских республик. Однако, когда доходит до дела, Кремль ограничивается пустыми фразами вместо того, чтобы прийти на помощь.

Об этом говорится в материале военного обозревателя издания BILD Юлиана Репке.

Армения

В 2020 году Азербайджан атаковал Нагорный Карабах, находившийся с 1990-х годов под контролем Армении. Армянское руководство обратилось за помощью к России, ссылаясь на обязательства взаимопомощи в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая считается альтернативой НАТО.

Однако, кроме слов, Россия не нашла ничего, чтобы помочь своему «ближайшему союзнику в регионе». За 12 дней Азербайджан одержал сокрушительную победа. В результате Армения приостановила свое членство в ОДКБ.

Сирия

В 2024 году сирийские повстанцы при поддержке турецкой разведки начали масштабное наступление против армии Башара аль-Асада. Хотя сирийская армия многократно превосходила повстанцев как численно, так и по вооружению, она сдала Дамаск за несколько дней.

Асад обратился за помощью к своему мнимому покровителю Путину, однако тот предложил диктатору лишь убежище в Москве — за его же счет. Хотя Россия, как и в Армении, держала в Сирии военную базу и солдат, они бездействовали и не помогли псевдосоюзнику.

Иран

В 2025 году Израиль после многолетних угроз мулл «уничтожить» еврейское государство нанес удары по иранской ракетной и ядерной программе. Хотя у России и Ирана есть многочисленные соглашения о сотрудничестве, и иранская армия в значительной степени вооружена российским оружием, Путин вновь ничего не сделал, чтобы поддержать своего партнера. Он отбросил мулл, как горячую картофелину.

Венесуэла

Самый свежий пример предательства Кремлем своих мнимых «союзников» — поведение Путина во время и после операции США в Венесуэле. Хотя Россия продавала Николасу Мадуро и его предшественнику Уго Чавесу десятки истребителей и систем ПВО, а еще несколько недель назад направила в страну военную делегацию, с ночи американской атаки распорядитель Кремля прикидывается слепым, глухим и немым.

После свержения и ареста Мадуро Путин не произнес ни слова поддержки, оставив комментарии министру иностранных дел Сергею Лаврову. О военной помощи «важнейшему партнеру» в Южной Америке не приходится и говорить.

Становится ясно, что военная мощь России, которую она покровительственно предлагает своим союзникам, существует лишь на бумаге. Увязнув в войне против Украины, Кремль не выполняет ни одного своего военного обязательства по взаимной помощи и кидает союзника за союзником.

