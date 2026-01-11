«Повезло дважды»: в центре Беларуси мужчина встретил зубров 13 11.01.2026, 18:06

15,402

Реакция на гигантских животных была эмоциональной.

Пользователь Threads поделился видео, на котором во время прогулки по лесу в центральной Беларуси встретил стадо зубров. Встреча была явно незапланированной, из-за чего автор ролика удалил звук. Как он сам честно признался, ему было бы «стыдно» публиковать то, что он там произнес от неожиданности, пишет «Телеграф».

Автор видео рассказал, что увидел этих зубров под Березино. «А встреча состоялась в Чижахе», — рассказал он, уточнив, что зубры бродят в окрестностях Чижахи, Бычина, Якшиц и в сторону Осиповичского района.

«Думаю, если бы они почувствовали угрозу, то могли бы и атаковать. Но в этом случае они почувствовали только запах. Поэтому пошли дальше по своим делам», — рассказал автор опубликованных видеокадров, явно намекая на свою реакцию при встрече с дикими гигантскими животными.

Комментаторы под видео отметили, что такие встречи могут довести и до инфаркта неподготовленных туристов:

«Я подозреваю, что на видео было много интересных слов, но не могу это доказать».

«Здорово. И пес молодец. Моя бы уже сломя голову мчала гонять это стадо, а я от страха бы за ней», — написала другая зрительница.

«Ого! Пять зубров! Вам дважды повезло: увидеть их и то, что их маршрут был в противоположную сторону», — сообщил еще один комментатор.

Кстати, в Беларуси зубры на самом деле живут не только в Беловежской пуще. Несколько крупных популяций бродят в Осиповичском опытном лесхозе, СПК «Озеры» под Гродно, а также в заказнике «Красный Бор», Припятском и Березинском заповедниках. В этих местах их можно увидеть в дикой природе.

