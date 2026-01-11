закрыть
6
  11.01.2026, 13:13
  • 2,980
The Telegraph: Европа обсуждает размещение войск НАТО в Гренландии

Чтобы ослабить опасения Трампа.

Европейские союзники ведут переговоры о развертывании сил в Гренландии для противодействия растущей угрозе со стороны Китая и России. Таким образом в Европе надеются, что усиление присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от амбиций аннексировать стратегический остров.

Официальные лица Великобритании совместно с коллегами из Германии и Франции разрабатывают планы возможной миссии НАТО в Гренландии, которой президент США Дональд Трамп угрожает захватом из соображений безопасности. Об этом пишет издание The Telegraph.

Проект, находящийся пока на ранней стадии, может включать в себя развертывание солдат, военных кораблей и самолетов для защиты Гренландии от Москвы и Пекина. Европейские страны надеются, что значительное усиление своего присутствия в Арктике убедит главу Белого дома отказаться от планов по завладению островом и позволит Трампу заявить о американским налогоплательщикам о победе, утверждая, что Европа оплачивает большую часть расходов на охрану Атлантики.

Трамп выражает обеспокоенность тем, что РФ или КНР захватят остров, если он этого не сделает, подчеркивая, что у США не будет России или Китая в качестве соседа.

Источники в правительстве сообщили изданию, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер крайне серьезно отнесся к угрозе со стороны России и Китая и согласился с тем, что необходимо принять меры.

«Мы разделяем взгляды президента Трампа – растущую агрессию России на Крайнем Севере необходимо сдерживать, а евроатлантическую безопасность укреплять», — заявили The Telegraph источники в британском правительстве.

Однако в одной из озвученной Трампом идей не исключается применение военной силы для взятия острова под американский контроль. И поскольку Гренландия, как часть Дании, является территорией НАТО, альянс с 75-летней историей может просто развалиться. Европейские страны надеются отвести Трампа от пропасти, предложив разместить на острове свои военные силы.

Идея обсуждалась на встрече союзников НАТО в Брюсселе. Верховный штаб союзных государств в Европе должен определить, что еще можно сделать для обеспечения безопасности Арктики. Это может быть полноценное развертывание войск или сочетание ограниченных по времени учений, обмен разведданными, развития потенциала и изменение расходов на оборону. При этом любая операция, скорее всего, проводилась бы под знаменем НАТО и была бы отделена от существующих миссий на Балтике и в Польше.

Европа готовит санкции для США

При этом The Telegraph отмечает, что Европейский Союз разрабатывает планы санкций в отношении американских компаний, если Трамп отклонит предложение о развертывании сил НАТО в Гренландии. Технологическим гигантам, таким как Meta, Google, Microsoft и X может быть запрещено работать на континенте, как и американским банкам и финансовым фирмам.

Более крайним вариантом могло бы стать выселение американских военных с их баз в Европе, лишив их ключевого плацдарма для операций на Ближнем Востоке и в других местах.

Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио планирует встретиться со своим датским коллегой на следующей неделе, и европейские чиновники надеются, что он сможет оказать сдерживающее влияние на Трампа.

