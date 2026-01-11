закрыть
В Беларуси запретили средство для мытья стекол из России

  11.01.2026
  • 2,746
В Беларуси запретили средство для мытья стекол из России

Из-за недостоверной информации на упаковке.

В Беларуси жидкость для мытья стекол SIBIRIA –30 ºС включили в реестр опасной продукции из-за недостоверной информации на упаковке. Производитель указывал, что средство можно использовать при температуре до –30 градусов, однако проверка это не подтвердила, передает «Еврорадио».

По данным контролирующих органов, фактическая температура начала кристаллизации жидкости составила –13,0 ± 1,2 ºС, что делает ее непригодной для использования в условиях сильных морозов. Таким образом, заявленные характеристики не соответствуют реальным показателям.

С 12 января в стране вступает в силу запрет на реализацию, ввоз и обращение данной продукции. Жидкость для мытья стекол, уже находящуюся в продаже, изымут из торговых сетей.

