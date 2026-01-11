закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Девушки из Беларуси особенные, у них редкостная энергетика»

12
  • 11.01.2026, 13:48
  • 10,434
«Девушки из Беларуси особенные, у них редкостная энергетика»
иллюстративное фото pixabay.com

Белоруски объяснили, в чем их «секрет».

Пользователь Threads поделился своим наблюдением, связанным с общением с женщинами из Беларуси, и вызвал волну восхищения их характером, пишет «Зеркало».

— Девушки из Беларуси — особенные. Красота у многих классическая, да, но дело не в ней. У них редкостная энергетика: спокойные с виду, но с неожиданной внутренней искрой. Та самая, от которой сложно отвести взгляд. И в них нет наигранности — все натурально, от улыбки до взгляда. Слишком много таких встретил, чтобы списать на совпадение. Это точно какой-то секрет их характера, — написал он.

В комментариях многие признавались, что согласны с ним в том, что наши соотечественницы отличаются искренностью. Некоторые белоруски объяснили, в чем «секрет»:

«Потому что белорускам не нужны чужие деньги, нам, как сатане, нужна душа!»

«Да. Мы е**нутые, но очень терпеливые и с каменным лицом».

«Какое спокойствие, там ураган внутри и снаружи».

«Ураган снаружи сперва умело скрывают (по моему личному опыту), а потом да… там уже деваться некуда».

«Это потому, что мы выросли на белорусской картошке. Секретный ингредиент».

«Это у нас с картошкой генетически передается».

«Это точно про нас, мы спокойные с виду, а внутри огонь».

«Я всегда узнаю белорусок, даже не знаю, как у меня это получается. В Италии, где я живу, много славянских девушек, но белорусскую не спутать ни с кем».

«Сама только на каникулах на Родине была, и ощутила то, о чем вы пишите. У нас женщины включенные в человечность, не все, но больше, чем где-либо»

«Живу в Польше шесть лет, и общалась с девушками из разных стран, на 100% согласна с вашими словами. Наши девушки прекрасные, скромные, естественные и мудрые».

«Потому что внешний трындец научил нас держать внутреннее спокойствие».

«Так может говорить только тот, кто не знает, что мы потомки белорусских партизан, и не знаком с особенностями их методов борьбы».

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов