«Девушки из Беларуси особенные, у них редкостная энергетика»12
- 11.01.2026, 13:48
Белоруски объяснили, в чем их «секрет».
Пользователь Threads поделился своим наблюдением, связанным с общением с женщинами из Беларуси, и вызвал волну восхищения их характером, пишет «Зеркало».
— Девушки из Беларуси — особенные. Красота у многих классическая, да, но дело не в ней. У них редкостная энергетика: спокойные с виду, но с неожиданной внутренней искрой. Та самая, от которой сложно отвести взгляд. И в них нет наигранности — все натурально, от улыбки до взгляда. Слишком много таких встретил, чтобы списать на совпадение. Это точно какой-то секрет их характера, — написал он.
В комментариях многие признавались, что согласны с ним в том, что наши соотечественницы отличаются искренностью. Некоторые белоруски объяснили, в чем «секрет»:
«Потому что белорускам не нужны чужие деньги, нам, как сатане, нужна душа!»
«Да. Мы е**нутые, но очень терпеливые и с каменным лицом».
«Какое спокойствие, там ураган внутри и снаружи».
«Ураган снаружи сперва умело скрывают (по моему личному опыту), а потом да… там уже деваться некуда».
«Это потому, что мы выросли на белорусской картошке. Секретный ингредиент».
«Это у нас с картошкой генетически передается».
«Это точно про нас, мы спокойные с виду, а внутри огонь».
«Я всегда узнаю белорусок, даже не знаю, как у меня это получается. В Италии, где я живу, много славянских девушек, но белорусскую не спутать ни с кем».
«Сама только на каникулах на Родине была, и ощутила то, о чем вы пишите. У нас женщины включенные в человечность, не все, но больше, чем где-либо»
«Живу в Польше шесть лет, и общалась с девушками из разных стран, на 100% согласна с вашими словами. Наши девушки прекрасные, скромные, естественные и мудрые».
«Потому что внешний трындец научил нас держать внутреннее спокойствие».
«Так может говорить только тот, кто не знает, что мы потомки белорусских партизан, и не знаком с особенностями их методов борьбы».