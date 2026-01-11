«Девушки из Беларуси особенные, у них редкостная энергетика» 12 11.01.2026, 13:48

10,434

иллюстративное фото pixabay.com

Белоруски объяснили, в чем их «секрет».

Пользователь Threads поделился своим наблюдением, связанным с общением с женщинами из Беларуси, и вызвал волну восхищения их характером, пишет «Зеркало».

— Девушки из Беларуси — особенные. Красота у многих классическая, да, но дело не в ней. У них редкостная энергетика: спокойные с виду, но с неожиданной внутренней искрой. Та самая, от которой сложно отвести взгляд. И в них нет наигранности — все натурально, от улыбки до взгляда. Слишком много таких встретил, чтобы списать на совпадение. Это точно какой-то секрет их характера, — написал он.

В комментариях многие признавались, что согласны с ним в том, что наши соотечественницы отличаются искренностью. Некоторые белоруски объяснили, в чем «секрет»:

«Потому что белорускам не нужны чужие деньги, нам, как сатане, нужна душа!»

«Да. Мы е**нутые, но очень терпеливые и с каменным лицом».

«Какое спокойствие, там ураган внутри и снаружи».

«Ураган снаружи сперва умело скрывают (по моему личному опыту), а потом да… там уже деваться некуда».

«Это потому, что мы выросли на белорусской картошке. Секретный ингредиент».

«Это у нас с картошкой генетически передается».

«Это точно про нас, мы спокойные с виду, а внутри огонь».

«Я всегда узнаю белорусок, даже не знаю, как у меня это получается. В Италии, где я живу, много славянских девушек, но белорусскую не спутать ни с кем».

«Сама только на каникулах на Родине была, и ощутила то, о чем вы пишите. У нас женщины включенные в человечность, не все, но больше, чем где-либо»

«Живу в Польше шесть лет, и общалась с девушками из разных стран, на 100% согласна с вашими словами. Наши девушки прекрасные, скромные, естественные и мудрые».

«Потому что внешний трындец научил нас держать внутреннее спокойствие».

«Так может говорить только тот, кто не знает, что мы потомки белорусских партизан, и не знаком с особенностями их методов борьбы».

