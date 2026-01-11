«Выходите и чистите!»: белорусов штрафуют за снег на парковках 26 11.01.2026, 14:04

12,514

Фото: abw.by

ЖКХ заставляет людей расчищать площадки и делать фото.

Беларусь борется с последствиями циклона Улли, и на этом фоне теоретический еще недавно вопрос об ответственности за не убранный вокруг частного автомобиля снег перешел в практическую плоскость. Так в каком случае и кто будет штрафовать? Можно ли оставить машину возле подъезда «засыпанной», если никуда не собираешься? «Белсат» спросил у коммунальщиков.

«Вы обязаны расчистить площадку хоть раз в день. Боитесь штрафов – делайте фото»

Минское ЖКХ опубликовало график «горячих линий», куда можно обращаться с вопросами по уборке снега на придомовых территориях и парковках.

Журналистка «Белсата» как горожанка позвонила в отдел Заводского района. Первый вопрос – что делать, чтобы не оштрафовали, если снег идет почти весь день, – постоянно выходить во двор с лопатой?

«Да, снег нужно чистить постоянно, особенно при сильных снегопадах, – ответили по телефону. – Работники наши работают, люди помогают».

«Ведь задача дворников – пешеходные зоны, а парковочные места владельцы машин сами очищают, вы за них не платите».

Как рассказала сотрудница, в эти дни, когда города замело, помощи ждут от всех. Но будет ли нарушением, если машина стоит на месте, ее владелец не собирается никуда ехать и не выходит убирать снег? Сотрудница ЖКХ заверила, что штраф в таком случае не дадут.

«Также, например, если двор пустой, а снега нападало, пока все были на работе. Но могут сделать предупреждение, потому что в любом случае за парковку отвечают владельцы машин, – добавляет женщина и советует все же находить пять минут на физическую работу с лопатой. –

Даже если несколько дней никуда не едете, лучше спуститесь и немного уберите тот снег. Чтобы вам впоследствии было проще, ведь снег будет идти еще долго. А с течением времени идет усадка, может быть обледенение, и после убирать его труднее».

Но в Партизанском районе, куда мы также позвонили как жители многоэтажки, считают по-другому.

«Вы все равно обязаны расчистить площадку вокруг авто. Даже если сидите дома весь день», – ответили в этом ЖКХ.

«А что делать, если снег идет целый день?»

«Идете и чистите. Раз в день при снегопаде можно почистить, на метр откинуть. Вам же никто не говорит стоять и постоянно чистить этот снег».

«А можно ли не убирать, когда нападало совсем мало, буквально присыпало землю?» – интересуемся.

«Выходите и вычищаете! Насколько у вас получается. То же самое, если проехал трактор и сбоку образовался такой вал, его тоже нужно убирать. Если вокруг одной машины его нет, а рядом стоят запорошенные, – понятно же, кто чистил, а кто нет», – ответила женщина.

«Да и в целом. Если снегопада нет, вы один раз почистили вокруг себя – и все, это видно. Даже если завтра немного еще присыпала. По крайней мере, если боитесь штрафов, снимайте на телефон, чтобы была видна дата, что вы убирали на месте своей машины. И к вам не будет никаких вопросов, поверьте», – посоветовала она.

«Вы пользуетесь общими местами, ставите свои машины бесплатно»

Специалист Партизанского ЖКХ добавила, что требование убирать снег касается и ситуаций, когда человек едет в гости и хочет припарковаться на общей площадке. Ответственность за уборку – на нем или на жильцах с той стороны, которая принимает.

«Вы же понимаете, что борьба со снегом – дело не только ЖКХ. Когда идет такой циклон, подключаются все, откапывают свои автомобили. Потому что, когда пойдет техника зачищать, будет доходить до высоты колеса, и люди звонят, жалуются, что им машины засыпали. А вам не засыпали, нужно просто чистить вовремя! Вы же пользуетесь общими местами, ставите свои машины бесплатно – с вас же за это деньги не снимаются», – эмоционально ответила женщина.

А что насчет людей, которые паркуются там, где уже расчищено, но сами снег не убирают?

Это, ответили в Заводском районе, – вина самих жильцов дома и неуважение к тем, кто парковки все же расчищает. Но коммунальщики с этим ничего поделать не могут.

Кто вообще отвечает за наказания?

По словам сотрудников Партизанского ЖКХ, непосредственно наблюдать за парковками и отвечать за штрафы – полномочия ЖЭУ.

«Они будут идти по территории, понятно, что не сегодня, когда такая буря. Но потом будут проверять, фотографировать, а потом передавать информацию для назначения наказания», – объяснили по телефону.

Это подтвердили в одном из ЖЭУ этого же района, когда мы позвонили. По словам собеседника, мастерам уже дали указание наблюдать за парковками и фотографировать номера нарушителей.

Сотрудница местной «горячей линии» как раз пожаловалась на «умных людей», которые паркуются на уже почищенных другими площадках.

«Надо прочищать снег на метр с каждой стороны, но я откидываю буквально на лопату, так как вокруг других машин чистить не собираюсь! – говорит она. – Но сейчас пошли снега, то я не езжу на машине на работу, пересела на общественный транспорт: если выеду со своего расчищенного места, оно тут же будет занято. Ведь есть умные: мол, я не буду, пусть другие чистят».

Штрафуют ли уже белорусов и на какие суммы?

«Если владелец машины признает свою вину, дается по минимуму. Если нет – в каком размере назначить наказание, будет решать суд», – отметили в Партизанском ЖКХ.

Сотрудница же Заводского отдела сразу напугала огромными суммами – что даже для физического лица наказание может доходить до 100 базовых. Как так, если в КоАП прописано – до 25?

«Если у водителя уже не первое такое нарушение в течение какого-то периода, каждый раз штраф будет увеличиваться. Но первый раз могут от одной до пяти, потом – от пяти до десяти и дальше», – пояснила она.

Но в ЖЭУ успокоили: еще никого не штрафовали – ни в этом году, ни раньше. И в ближайшие дни не собираются:

«Выпало столько снега! Надо же дать людям время его убрать», – ответила сотрудница и пригласила к телефону юриста.

«О практике, чтобы штрафовали, я пока по Минску не слышал. Обязанность чистить снег есть, но пока штрафов никто не дает. Это пока еще на совести жильцов, – подтвердил тот. – И пока никакой команды штрафовать, поверьте, никому не давали».

«Ваша коллега как раз говорила, что указания уже пошли», – переспрашиваем.

«Я об этом еще не слышал. Маловероятно, что будут ходить и выписывать наказания. Но вы же сами, как говорится, не доводите до греха. Хоть немного, но чистите парковки», – посоветовал собеседник.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com