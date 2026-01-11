закрыть
Партизаны сожгли вышку связи ПВО под Москвой

  • 11.01.2026, 14:09
  • 3,280
Столица РФ стала более уязвимой для атак с воздуха.

Агенты «АТЕШ» провели успешную диверсию в Московской области России, нанеся удар по элементу системы противовоздушной обороны 5 дивизии ПВО в составе зенитных ракетных войск ВКС РФ.

Об этом сообщает Telegram партизанского движения «АТЕШ».

В «АТЕШ» отметили, что эта вышка была пунктом связи и управления подразделения вооруженных сил РФ.

Она обеспечивала защищенную радиорелейную связь для оперативного обмена информацией и приказами между командованием и подчиненными подразделениями ПВО.

Также вышка служила для размещения аппаратуры радиоэлектронной разведки и перехвата сигналов, что является критически важным для получения информации и общего контроля ситуации в регионе.

«Уничтожение этого узла связи ослабляет потенциал ПВО в центральном регионе России. Нарушенная координация, управление и потеря разведывательных данных делают всю систему менее эффективной и уязвимой», - отметили партизаны.

