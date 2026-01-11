закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:35
СМИ: У Рамзана Кадырова отказали почки, ему срочно ищут замену

  • 11.01.2026, 14:21
  • 23,094
СМИ: У Рамзана Кадырова отказали почки, ему срочно ищут замену
Рамзан Кадыров

Глава Чечни находится в тяжелом состоянии в больнице.

У главы Чечни Рамзана Кадырова отказали почки, сейчас он находится в собственной больнице. Из-за этого на России начали в ускоренном режиме искать ему замену.

Кроме того, к нему из разных уголков мира съехались члены семейного клана.

Об этом сообщают источники OBOZ.UA. По их информации, наиболее вероятными кандидатами на замену Кадырова являются Магомед Даудов, Апти Алаудинов и его старший сын Ахмат.

