СМИ: У Рамзана Кадырова отказали почки, ему срочно ищут замену 11.01.2026, 14:21

23,094

Рамзан Кадыров

Глава Чечни находится в тяжелом состоянии в больнице.

У главы Чечни Рамзана Кадырова отказали почки, сейчас он находится в собственной больнице. Из-за этого на России начали в ускоренном режиме искать ему замену.

Кроме того, к нему из разных уголков мира съехались члены семейного клана.

Об этом сообщают источники OBOZ.UA. По их информации, наиболее вероятными кандидатами на замену Кадырова являются Магомед Даудов, Апти Алаудинов и его старший сын Ахмат.

