СМИ: У Рамзана Кадырова отказали почки, ему срочно ищут замену
- 11.01.2026, 14:21
- 23,094
Глава Чечни находится в тяжелом состоянии в больнице.
У главы Чечни Рамзана Кадырова отказали почки, сейчас он находится в собственной больнице. Из-за этого на России начали в ускоренном режиме искать ему замену.
Кроме того, к нему из разных уголков мира съехались члены семейного клана.
Об этом сообщают источники OBOZ.UA. По их информации, наиболее вероятными кандидатами на замену Кадырова являются Магомед Даудов, Апти Алаудинов и его старший сын Ахмат.