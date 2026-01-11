Министр обороны Британии заявил, что готов похитить Путина

Министр обороны Британии заявил, что готов похитить Путина7
«Этого человека нужно остановить».
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что похитил бы российского диктатора Владимира Путина для привлечения его к ответственности за военные преступления в Украине.
Так Хили ответил на вопрос журналиста Kyiv Independent о том, какого мирового лидера он бы похитил, если бы была такая возможность.
Он указал, что военные преступления РФ включают «то, что я увидел в Буче во время одного из моих первых визитов в Украину», а также «похищение некоторых украинских детей, которых я встретил в Ирпене».
Находясь на месте российского удара по многоэтажке в Дарницком районе Киева и показывая на нее, Хили сказал, что это здание «рассказывает все, что нужно знать о президенте Путине и его решимости не только вести войну против Украины, но и наносить удары по мирным жителям, городам, инфраструктуре, от которой люди абсолютно критически зависят посреди зимы».
Министр обороны Великобритании добавил: «Этого человека нужно остановить. Эту войну необходимо остановить».
«И наша миссия состоит в том, чтобы поддержать Украину в ее сегодняшней борьбе и помочь обеспечить мир на данный момент, — подчеркнул Джон Хили.