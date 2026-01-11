Министр обороны Британии заявил, что готов похитить Путина 7 11.01.2026, 14:32

6,938

Джон Хили

Фото: Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images

«Этого человека нужно остановить».

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что похитил бы российского диктатора Владимира Путина для привлечения его к ответственности за военные преступления в Украине.

Так Хили ответил на вопрос журналиста Kyiv Independent о том, какого мирового лидера он бы похитил, если бы была такая возможность.

Он указал, что военные преступления РФ включают «то, что я увидел в Буче во время одного из моих первых визитов в Украину», а также «похищение некоторых украинских детей, которых я встретил в Ирпене».

Находясь на месте российского удара по многоэтажке в Дарницком районе Киева и показывая на нее, Хили сказал, что это здание «рассказывает все, что нужно знать о президенте Путине и его решимости не только вести войну против Украины, но и наносить удары по мирным жителям, городам, инфраструктуре, от которой люди абсолютно критически зависят посреди зимы».

Министр обороны Великобритании добавил: «Этого человека нужно остановить. Эту войну необходимо остановить».

«И наша миссия состоит в том, чтобы поддержать Украину в ее сегодняшней борьбе и помочь обеспечить мир на данный момент, — подчеркнул Джон Хили.

