11 января 2026, воскресенье, 23:35
Министр обороны Британии заявил, что готов похитить Путина

  • 11.01.2026, 14:32
  • 6,938
Министр обороны Британии заявил, что готов похитить Путина
Джон Хили
Фото: Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images

«Этого человека нужно остановить».

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что похитил бы российского диктатора Владимира Путина для привлечения его к ответственности за военные преступления в Украине.

Так Хили ответил на вопрос журналиста Kyiv Independent о том, какого мирового лидера он бы похитил, если бы была такая возможность.

Он указал, что военные преступления РФ включают «то, что я увидел в Буче во время одного из моих первых визитов в Украину», а также «похищение некоторых украинских детей, которых я встретил в Ирпене».

Находясь на месте российского удара по многоэтажке в Дарницком районе Киева и показывая на нее, Хили сказал, что это здание «рассказывает все, что нужно знать о президенте Путине и его решимости не только вести войну против Украины, но и наносить удары по мирным жителям, городам, инфраструктуре, от которой люди абсолютно критически зависят посреди зимы».

Министр обороны Великобритании добавил: «Этого человека нужно остановить. Эту войну необходимо остановить».

«И наша миссия состоит в том, чтобы поддержать Украину в ее сегодняшней борьбе и помочь обеспечить мир на данный момент, — подчеркнул Джон Хили.

