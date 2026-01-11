Еще одна страна освобождает политзаключенных под давлением США 12 11.01.2026, 16:02

17,286

Фото: AFP

Правительство страны ведет непрерывную кампанию репрессий после подавления массовых протестов.

Власти Никарагуа заявили, что освобождают заключенных после давления со стороны США. Об этом пишет Associated Press.

Освобождение происходит на фоне усиления давления со стороны США на президента страны Даниэля Ортегу.

Посольство США в Никарагуа заявило 9 января, что Венесуэла сделала важный шаг к миру, освободив политических заключенных. В то же время американское дипведомство выразило сожаление, что в Никарагуа «более 60 человек по-прежнему незаконно удерживаются под стражей или считаются пропавшими без вести, включая пасторов, религиозных работников, больных и пожилых».

Уже 10 января МВД Никарагуа сообщило, что «десятки людей, находившихся в Национальной пенитенциарной системе, возвращаются в свои дома и к своим семьям». Пока неясно, кого именно освободили и на каких условиях.

Правительство страны ведет непрерывную кампанию репрессий с 2018 года, когда массовые социальные протесты были жестоко подавлены. Власти Никарагуа сажали в тюрьмы оппонентов, религиозных деятелей, журналистов и других, а затем изгоняли их из страны, лишая сотни людей никарагуанского гражданства и имущества. С 2018 года было закрыто более 5000 организаций, в основном религиозных, и тысячи людей были вынуждены покинуть страну. Правительство Никарагуа часто обвиняло критиков и противников в заговорах против власти.

В последние годы правительство освободило сотни заключенных политических оппонентов, критиков и активистов. Их лишили никарагуанского гражданства и отправили в другие страны, такие как США и Гватемала. Наблюдатели назвали это попыткой «смыть с рук» оппозицию и смягчить международную критику в области прав человека. Многие из этих никарагуанцев оказались в состоянии фактического «безгражданства».

Бюро по делам Западного полушария Госдепартамента США 10 января в соцсети X вновь резко раскритиковало правительство Никарагуа.

«Никарагуанцы голосовали за президента в 2006 году, а не за нелегитимную пожизненную династию. Переписывание Конституции и подавление инакомыслия не сотрут стремление никарагуанцев жить свободно от тирании», — заявило Бюро.

Данни Рамирес-Айердис, исполнительный секретарь никарагуанской правозащитной организации CADILH, заявил, что испытывает смешанные чувства по поводу объявленного освобождения.

«С одной стороны, я рад. Все политические заключенные подвергаются той или иной форме пыток. Но с другой стороны, я знаю, что этих людей продолжат преследовать, за ними будут следить и наблюдать полиция, и то же самое будет происходить с их семьями», — считает правозащитник.

По словам Рамиреса-Айердиса, освобождение заключенных стало ответом на давление со стороны Соединенных Штатов.

«Внутри режима, без сомнения, существует серьезный страх того, что США могут полностью его демонтировать», — сказал он.

Напомним, 8 января Национальное правительство Венесуэлы объявило о начале процесса освобождения из тюрем «значительного числа венесуэльских и иностранных граждан». Уже на следующий день из тюрем начали выпускать людей.

По данным правозащитников, на 29 декабря прошлого года в местах заключения Венесуэлы содержалось 863 политзаключенных, включая 86 иностранцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com