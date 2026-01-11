В сети появилось фото трупа, лежащего на заснеженной минской улице 4 11.01.2026, 14:48

В милиции прокомментировали.

В ряде телеграм-каналов появилось фото и видео трупа, обнаруженного на тротуаре на столичной улице Одоевского. Подробности агентству «Минск-Новости» объяснили в милиции.

В УСК по Минску подтвердили подлинность фото и уточнили, что смерть не носит криминальный характер.

«По данным следствия, вечером 10 января вблизи дома № 107 на ул. Одоевского 76-летнему мужчине стало плохо. Прохожие вызвали скорую медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ (Госкомитета судебных экспертиз. — Прим. ред.), — уточнили силовики.

Напомним, что несколько дней назад, 9 января минчане с улицы Байкальской, не дожидаясь коммунальников, решили самостоятельно расчистить свой двор и наткнулись на труп. Та история также не носила криминального характера.

