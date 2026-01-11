закрыть
Бюджет-2026: Лукашенко надеется на соседа, который и сам на мели

4
  • 11.01.2026, 15:12
  • 4,874
«Контролируемый дефицит» может выйти из-под контроля.

В Беларуси принят республиканский бюджет на 2026 год — один из главных документов страны, определяющий политические и экономические приоритеты, пишет проект «Вашы грошы».

По сути, это комплексное выражение того, как коллективная бюрократия видит будущее страны. Сегодня мы изучим это видение, сразу оговорившись — картина выглядит знакомой.

В первую очередь надо отметить, что власти закладывают в нынешний бюджет рост доходов и расходов и сохраняют привычно «консервативную» интонацию (то есть стараются планировать хуже, чем может получиться, чтобы потом показать, мол, «какие мы молодцы»).

Добиваться результатов в последние годы получалось лишь благодаря все более растущей поддержке от России. Вот и в этот раз слишком большая часть «беларуского экономического чуда» опирается на внешнюю подпорку — «безвозмездные поступления» от восточного соседа. Только вот теперь у России дыра в бюджете растет настолько стремительно, что денег на белорусские власти может не хватить.

Главные цифры: доходы растут, но дефицит никуда не делся

По проекту на 2026 год, доходы республиканского бюджета планируются на уровне 54,4 млрд рублей, расходы — 58,7 млрд рублей. Дефицит — около 4,35 млрд рублей (в официальной риторике — «контролируемый»).

На бумаге доходы растут чуть быстрее расходов — но «чуть быстрее» не означает «хватает»: минус в несколько миллиардов остается базовой настройкой.

И тут важно не застрять в математике. Вопрос не в том, плох ли дефицит сам по себе. Вопрос — чем его закрывать и что будет, если доходы окажутся ниже плановых (а внешняя конъюнктура может оказаться хуже ожиданий). Здесь в первую очередь стоит обратить внимание на «безвозмездные поступления». Речь там идет об очень серьезных суммах.

Структура доходов на 2026 год выглядит так:

налоговые доходы — 38,3 млрд

неналоговые доходы — 6,6 млрд

безвозмездные поступления — 9,5 млрд

То есть, каждый пятый–шестой рубль доходной части — «подарочек». А внутри этой строки отдельно выделяются безвозмездные поступления от иностранных государств — 6,7 млрд рублей. Это, назовем вещи своими именами — подачка от России властям Беларуси, которые не в состоянии самостоятельно урегулировать финансовые проблемы.

Раньше подобный подход (вы нам — щедрость, а мы вам — лояльность) «прокатывал» хотя бы потому, что у России было больше пространства для маневра. Но в 2026-м Беларусь рассчитывает на помощь страны, которая сама планирует жить с заметным дефицитом.

Федеральный бюджет РФ на 2026 год принят с параметрами порядка 40,3 трлн российских рублей доходов, 44,1 трлн российских рублей расходов и дефицитом около 3,8 трлн российских рублей. И есть весомые основания предполагать, что эта сумма в процессе будет скорректирована в худшую сторону.

Получается ситуация, когда у тебя нет денег обеспечить себе жизнь, и ты просишь «безвозмездной помощи» у того, кто и сам на мели.

Кого будут «доить»?

Теперь разберемся, откуда, по замыслу правительства, появятся все остальные деньги, кроме российских. Беларуские власти одновременно подают в парламент не только бюджет, но и пакет налоговых изменений: в официальном сообщении упоминаются индексация ставок на прогнозную инфляцию, повышение ставок акцизов (в среднем: сигареты и алкоголь +7%, топливо +3%), расширение перечня подакцизных товаров (в том числе электронные системы курения), а также ряд ужесточений для должников по имущественным платежам. Логика простая: денег не хватает — значит, по сусекам поскребем еще активнее.

Но есть тонкость, которую стоит еще раз подсветить: задача по инфляции на 2026 год — не превысить 7%, показатель закреплен указом Лукашенко. И это ограничение превращает бюджет в игру в узком коридоре, потому что если реальная инфляция/девальвационные ожидания/издержки станут выше, то «рост доходов» на бумаге начнет отставать, а расходы, наоборот, потребуют дофинансирования.

И тогда консервативный подход Минфина (заложить осторожные цифры, а потом «неожиданно перевыполнить») может внезапно сработать в обратную сторону: план окажется слишком оптимистичным, а не слишком осторожным.

Также наблюдается линия на ужесточение условий для части ИП и микро-бизнеса: изменения и разъяснения по режимам и ограничениям публикуются в официальных материалах налоговых органов.

И, наконец, традиционный беларуский плановый источник пополнения бюджета — штрафы. Плановые поступления от них вырастут на 27% (в 2025 планировалось собрать более 243 млн руб, а в 2026-ом — более 310 млн).

И это тот редкий случай, когда прогноз выглядит почти железобетонно: если в бюджете заложили больше штрафов, значит, найдут способ их собрать.

Расходы и щедрость к силовому блоку

Теперь поговорим про расходы бюджета, ведь, по сути, это — показатель приоритетов для нынешнего правительства. Можно сразу отметить, что расходы растут почти везде, но темпы разные.

Суды, правоохранительная система — один из самых быстрорастущих блоков (рост на 25,4% — плюс 1,36 млрд руб.). Сложно (страшно) представить, какие перемены нас ждут при росте финансирования этого направления на четверть.

Национальная экономика — тоже резкий рост (25,8% — плюс 1,96 млрд руб.). Государству нужно поддерживать предприятия, импортозамещение и все то, что помогает системе не развалиться прямо сейчас.

Социальные статьи — растут, но спокойнее (здравоохранение +18,5%, образование +16,0%, соцполитика +14,1%). Напомним, что значительная доля расходов на социальную сферу финансируется из местных бюджетов, а не из республиканского.

А вот расходы на национальную оборону в проекте снижаются (минус 4,3% — примерно минус 202 млн руб.).

Отдельно упомянем ЖКХ. В республиканском бюджете строка «Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство» — микроскопическая. И рост здесь всего +7,7%, почти «по инфляции». Однако фактически все финансирование этой сферы поступает из местных бюджетов.

Бюджет-2026 можно назвать «консервативным» по форме — рост заложен без фанатизма, дефицит заранее признан. Правительство делает ставку на то, что внешняя поддержка останется такой же доступной, как раньше. А это уже про ставшую нормой политическую экономику зависимости — и про риск, что к концу следующего года «контролируемый дефицит» выйдет из-под контроля.

