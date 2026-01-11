«Покупка квартиры тут – выгодное вложение» 1 11.01.2026, 15:41

Как живется в Минске на Карастояновой, где будет метро.

Эта улица в Советском районе находится недалеко от центра Минска, но при этом остается уголком тишины и покоя. С фасадов домов она более оживленная – здесь многие торопятся на транспортные остановки, а вот как только свернешь во дворы, попадаешь в атмосферу, где всё как-то спокойно и размеренно. А еще более привлекательной для жизни ее делает огромный парк на противоположной от домов стороне.

Realt.by побывал на улице Карастояновой и узнал у местных, какие они видят плюсы и минусы жизни здесь.

Улица была названа в честь советской журналистки болгарского происхождения Лили Карастояновой, которая была участницей партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

Имя улице было дано в 1975 году в честь 30-летия освобождения Минска и юбилея Победы. Ее протяженность составляет 1,6 км, однако в связи со строительством «Северного берега» планируется продление до МКАД. Как недавно отметил директор «Минскинжпроекта» Алексей Говорко, работы уже идут. Проектная документация по участку от кольца ниже до улиц Орловской и Некрасова уже готова. В первом квартале 2026-го стоит задача разработать проектную документацию для участка от улицы Кульман до Орловской.

С одной стороны улицы можно увидеть подстанцию Сторожевскую и православную церковь. Все остальное пространство занимает парк Дружбы народов. С другой стороны находятся жилые дома. В основном это пятиэтажные хрущевки серий 1−464А-1, 1−464А-2, 1−464А-13, построенные в 1961–1966 годах. Есть и несколько девятиэтажек, сданных в эксплуатацию в 1965 году.

Интересно, что практически во всех домах с фасадной стороны первые этажи отданы под продуктовые магазины и другие объекты инфраструктуры – парикмахерскую, стоматологию, оздоровительный центр, пункт выдачи товаров и другое. Есть по этой улице, сразу за домами, и два детских сада.

«Недалеко от нас будут строить метро, но и без него с транспортом все отлично»

Три года назад в одну из хрущевок заселилась Елизавета. Сюда она переехала к мужу после свадьбы. Сам он вырос в этой местности, поэтому выбор места для жизни для него был очевиден.

– Я сама до этого какое-то время жила на Козлова, а так с детства – в районе Уручья. Вот та местность, а еще Восток, «Маяк Минска» мне очень нравятся. Возможно, из-за того, что практически все время там была. К тому же лично меня все-таки больше привлекают высотки, когда вид на город как на ладони.

Но на Карастояновой, если отбросить какие-то мои личные предпочтения, жить хорошо. Это такой уютный район – вокруг парки и зеленые зоны. Для тех, кто любит много ходить, гулять, – самое то. Я из таких людей, поэтому всегда нахожу чем себя занять. При этом тут очень спокойно. Конечно, алкоголиков каких-нибудь изредка можно встретить, где их только нет. Но они никого не трогают, поэтому на них особо внимания и не обращаем.

Местная жительница утверждает, что для молодых семей с детьми здесь очень удобно. «Во дворах – хорошие игровые площадки. Сразу за многоэтажками – детский сад. Есть неподалеку и поликлиника, продуктовые магазины. Пару остановок – большие торговые центры. Если любишь гулять, то это вообще никакого дискомфорта не вызывает. А вот аптеки рядом, прямо в домах, честно говоря, не хватает, до нее нужно добираться, выезжать на бульвар Шевченко и дальше. А иногда бывают ситуации, что что-то срочное понадобится», – замечает она.

Елизавета отмечает еще одно преимущество – хорошее транспортное сообщение.

– Уже анонсировали, что недалеко от нас будут строить метро, тогда станет еще лучше. Но и без него с транспортом здесь все отлично: рядом диспетчерская станция, автобусы и троллейбусы ходят куда угодно, можно добраться в любую точку, причем быстро.

Обращает внимание местная жительница и на то, что в домах на Карастояновой мирно уживаются как молодые люди, так и более взрослое поколение.

– Слышала, некоторые считают, что в таких райончиках больше пенсионеров живет, но у нас тут совсем не так. Всё сбалансировано: по ощущениям, половина молодежи, половина людей постарше. Много семей с детьми, летом все детские площадки заняты. При этом за малышами смотрят как родители, так и бабушки с дедушками. Кстати, мы вот так на площадке с соседями познакомились, теперь очень хорошо общаемся, часто ходим на прогулки вместе. Люди здесь хорошие, – отмечает Елизавета.

«Горит один фонарь на весь двор, приходится передвигаться на ощупь»

Как и Елизавета, после свадьбы к мужу в квартиру на Карастояновой переехала Анастасия. Было это два года назад.

– За это время, конечно, уже смогла оценить, как здесь живется, выделить свои плюсы и минусы. Что касается самой квартиры, то в целом в ней все устраивает. Очень теплая, к этому претензий никаких, – рассказывает девушка. – Соседей, бывает, слышно, шумоизоляция не совсем качественная, но и не такая, чтобы на нее можно было жаловаться. Средняя, в общем.

Я думаю, что в этом вопросе еще большую роль играет то, какие соседи рядом. Квартиру над нами, например, сдают в аренду посуточно. Каждый раз новые люди. Но они ведут себя нормально. Музыка громко не орет, никаких пьянок там не происходит. По факту жаловаться не на что. В туалете лучше всего слышно, когда что-то происходит, но нам сильного дискомфорта это не приносит. Еще надо сказать, что у нас в домах есть подвалы, но жители их сейчас использовать не могут. Я точно не в курсе, что произошло, но, по рассказам, какая-то местная жительница забрала их себе, и теперь у остальных нет доступа.

Больше Анастасию беспокоит то, что дворы возле дома никак не освещаются.

– Когда темнеет, улицу вообще не видно. Горит только один фонарь на весь двор. Приходится передвигаться, как говорят, на ощупь или включать фонарик на телефоне. По-другому никак. А еще не хватает велосипедных площадок. В новых домах они стали появляться, и это правда необходимая вещь. По технике безопасности в тамбуре транспорт оставлять нельзя, в подвалы, как я сказала, у жильцов доступа нет. И делай в этом случае что хочешь, – замечает она.

За годы жизни здесь Анастасия поняла для себя, что этот район больше подойдет для семейных пар с детьми или более взрослых людей.

– Для семей здесь есть садик и школа совсем рядом. Очень удобно, если нужно водить детей в них. А вот для молодежи, как мне кажется, именно на улице рядом с домом разгуляться негде. Скучновато как-то. Даже если бы появилась какая-то кофейня – уже хорошо. Вижу, что многие берут по утрам кофе в магазине рядом, поэтому вопрос актуальный. А так, чтобы посидеть где-то с друзьями, например, приходится ехать в места поблизости. Но огромный плюс – то, что сразу напротив дома большой парк. Местные туда часто ходят на прогулки, выгуливают собак. По многим видно, что им здесь нравится, – подчеркивает девушка.

«Зимой тут не так живописно, но соседи стараются придать красок, вешая новогодние украшения»

Более 35 лет Михаил – владелец двушки на Карастояновой. Вместе с женой они решили приобрести здесь жилье после свадьбы.

– Какое-то время жили у моих родителей недалеко от Минска, а потом решили, что нужно уже покупать что-то свое. Недалеко отсюда находится дом родителей моей жены, поэтому решили рассмотреть этот вариант – и вот уже столько лет здесь. К району привыкли, места здесь хорошие. Поэтому за столько лет менять квартиру так и не надумали, хотя по метражам они здесь небольшие и периодически хочется больше пространства, но и с этим со временем уже свыклись, – объясняет местный житель.

Мужчина больше всего ценит, что отсюда можно с легкостью добраться до любой точки города, а еще ему нравится большое количество зеленых зон в окрестностях.

– Летом тут просто всё утопает в зелени, напротив хороший парк. Приятно ходить по нему и дышать свежим воздухом. А еще летом у нас под окнами домов жители сами стараются делать небольшие клумбы, просто чтобы было приятно глазам. Выйдешь посидеть на лавочке, и сразу настроение лучше. Зимой, конечно, тут не так живописно, все больше серости, но все равно соседи как-то стараются придать красок. Вот на окна и двери подъездов вешают новогодние украшения. Кажется, мелочь, а такие детали и радуют в повседневности, – замечает он.

Обратил внимание Михаил и на то, что на Карастояновой стало жить больше иностранцев.

– Знаю, что тут многие сдают в аренду квартиры. Расположение-то хорошее. Поэтому частенько сразу приобретают с такой целью. Так вот, все чаще во дворах видно приезжих. Но они ведут себя всегда спокойно, ничего плохого за ними не замечаем, поэтому тут никаких претензий. Я их выбор отлично понимаю. Мне самому здесь очень нравится, – отмечает мужчина.

«Жить здесь подойдет тем, кому нравятся тихие места, но при этом хочется быть в центре города»

Еще одной Анастасии, которая живет на соседней от Карастояновой улице, как раз больше всего нравится, что места здесь очень спокойные, уютные. Отмечает девушка и то, что улица имеет очень удачное расположение.

– В ближайшем будущем появится еще одно большое преимущество для тех, кто захочет рассмотреть возможность жить здесь, – это открытие метро на площади Бангалор. Она находится на противоположной стороне от парка Дружбы народов. То есть жителям Карастояновой нужно всего лишь пройти через парк, и уже метро, на котором можно доехать до любой точки города. Учитывая это, покупка квартиры здесь кажется выгодным вложением. Причем на улице есть как высотки, так и небольшие пятиэтажки, поэтому каждый сможет выбрать то, что нравится, – замечает она.

При этом местная жительница акцентирует внимание, что даже без метро транспортное сообщение здесь очень хорошее.

– До Немиги можно доехать примерно за 15 минут. Сейчас, конечно, улицу Богдановича перекрыли, поэтому немного дольше, так как приходится объезжать, но это временные трудности.

Кроме парка Дружбы народов, Анастасия любит бывать в еще одном живописном месте, находящемся в десяти минутах от улицы Карастояновой. Это Киевский сквер рядом с кинотеатром «Киев».

– Я бы порекомендовала покупать тут квартиру тем людям, кто ценит спокойствие и уют. Оно подойдет тем, кому нравятся тихие места, но при этом хочется жить в центре города. Лично я в восторге от жизни здесь. Местность дает возможность одновременно побыть в спокойном спальном районе, при этом пользуясь всеми благами современности. Инфраструктура рядом отличнейшая – кинотеатр, библиотека, бассейн с тренажерным залом, любые магазины, множество развлечений. То есть каждый может найти что-то для себя. И вот это сочетание уютного и такого разнообразия рядом, как по мне, характеризует этот небольшой, но интересный район, – заключает девушка.

Что здесь продается?

Всего на Карастояновой выставлены на продажу три квартиры, причем по доступным ценам. Они варьируются от 70 900 до 76 000$. Также можно рассмотреть варианты на близлежащих улицах – Гая, Орловской и Каховской.

Самый доступный из предложенных на улице Карастояновой – это светлая и уютная студия. Ее общая площадь – 30 «квадратов». Находится она на последнем этаже кирпичной девятиэтажки 1966 года постройки. В студии жилая площадь занимает 16,1 м², а кухня – 7,5 м². В квартире – совмещенный санузел, а также есть балкон. Кроме того, в ней сделан неплохой ремонт. Хотят за студию 70 900$ (2363$ за «квадрат»).

Квартира на Карастояновой в Минске.

Также выставлена на продажу двухкомнатная квартира в девятиэтажной хрущевке 1966 года постройки. В 2014 году в доме был сделан капитальный ремонт. Двушка находится на шестом этаже. Ее общая площадь – 36 «квадратов», из них жилая занимает 21,66 м², а кухня – 7,53 м². В квартире сделан ремонт, поэтому можно заселиться сразу после покупки или использовать ее для аренды. Для владельцев автомобилей рядом с домом предусмотрена стоянка. Стоимость квартиры оценивается в 74 900$, то есть квадратный метр обойдется в 2081$.

И последний вариант на этой улице — также двушка, но уже в пятиэтажке, которая была сдана в эксплуатацию в 1966 году. Капитальный ремонт здесь делался в 2020-м. Квартира общей площадью 41,7 квадрат расположилась на третьем этаже хрущевки. В ней — две жилые комнаты. Одна — 18,1 м², другая — 7,8 м². Есть балкон и раздельный санузел. Высота потолков — 2,5 метра. Просят за такую двушку 76 тысяч долларов (метр квадратный — 1 823 доллара).

