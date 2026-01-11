В Минске станет больше костелов 3 11.01.2026, 15:46

3,342

Арцибискуп Иосиф Станевский рассказал, где будут строить новые храмы.

В Минске действуют 19 католических храмов. Среди них есть как те, которые достались белорусам от предков, например Архикафедральный собор имени Пресвятой Девы Марии, костел Святого Роха, так и нововозведенные святыни – костел Святого Франциска Ассизского, костел Святого Антония Падуанского и другие.

Планируется, что мест, где католические верующие могут помолиться, в Минске станет больше. Об этом рассказал митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский «Минск-Новостям».

Арцибискуп обратил внимание, что 2026-й имеет исключительное значение для верующих:

«В этом году отмечается 35-летие восстановления католических структур. Это хороший повод, чтобы вспомнить роль костела в развитии белорусского общества, совместно с государственными и научными структурами определить дальнейшие перспективы, а также развивать так называемые костелы шаговой доступности».

Уже намечены планы на строительство храмов в Новинках и Ждановичах. Будут рассматриваться и другие микрорайоны столицы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com