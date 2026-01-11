Россия впервые атаковала Украину новым оружием

Россия впервые атаковала Украину новым оружием3
- 11.01.2026, 15:53
В ГУР показали, как оно выглядит.
Российские оккупанты впервые применили ударный БПЛА «Герань-5». Этим дроном враг атаковал Украину в начале 2026 года. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).
Известно, что беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра.
«В отличие от предыдущих модификаций линейки Герань, аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии», — отметили в ГУР.
В частности, враг использовал 12-канальную систему спутниковой навигации «Комета», трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов. Также установлено использование реактивного двигателя Telefly — такого, как враг применяет на БПЛА «Герань-3», однако с большей тягой.
Масса боевой части ударного БПЛА «Герань-5» составляет около 90 кг. Заявленная дальность поражения — около 1 000 км.
Разведка отметила, что новый ударный дрон россиян достаточно похож на иранский беспилотник Karrar.