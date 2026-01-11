Несостоятельный баланс Дельси Родригес 4 11.01.2026, 16:18

5,638

Дельси Родригес

Вице-президент Венесуэлы пытается балансировать между двумя силами.

Арест диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро американскими силами 3 января стал поворотным моментом для Венесуэлы и спровоцировал бурную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами. В первые часы после операции социальные сети заполнились видео и сообщениями радости: миллионы венесуэльцев, включая диаспору в Латинской Америке и Европе, восприняли произошедшее как конец эпохи диктатуры. При этом официальный коммуникационный аппарат режима фактически рухнул, государственные СМИ молчали, а противоречивые сигналы шли лишь через Telegram-каналы, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

В центре политического кризиса оказалась вице-президент Дельси Родригес, объявившая себя исполняющей обязанности главы государства. В своих первых заявлениях она назвала Мадуро «единственным президентом» и потребовала его освобождения. Однако почти одновременно президент США Дональд Трамп заявил, что Родригес сотрудничает с Вашингтоном и готова выполнять его требования, в том числе в сфере нефтегазовой отрасли. Эти взаимоисключающие сигналы продемонстрировали глубокий раскол и дезориентацию внутри чавистской элиты.

Родригес пытается балансировать между двумя силами. С одной стороны — требования США обеспечить условия для работы американских компаний и разорвать связи с геополитическими противниками Вашингтона. С другой — необходимость сохранить поддержку чавистской коалиции и силовых структур, для которых любые уступки США выглядят как предательство. Эта двойная игра уже подрывает доверие к ее способности обеспечить стабильность и управляемость страны.

Дополнительную сложность создают внешние обязательства Венесуэлы. Страна глубоко связана с Китаем, которому должна около 20 млрд долларов, с Россией — ключевым партнером в энергетике и военной сфере, с Ираном — в области беспилотных технологий, и с Кубой — через интеграцию разведслужб. Вашингтон требует немедленного разрыва этих связей, что грозит Каракасу экономическими и силовыми потрясениями.

На фоне борьбы элит демократическая оппозиция во главе с Марией Кориной Мачадо, обладающая значительной общественной поддержкой, остается на периферии процесса принятия решений. Гражданское общество опасается, что переходный период будет определяться внешними сделками, а не демократической повесткой.

Эксперты отмечают, что без освобождения почти тысячи политических заключенных и четкого плана демократического перехода нынешняя неопределенность может перерасти либо в новый виток насилия, либо в затяжной кризис легитимности власти.

