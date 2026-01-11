Белорус героически спас женщину в Нидерландах

Белорус героически спас женщину в Нидерландах12
- 11.01.2026, 16:35
- 23,004
34‑летний Дмитрий Вербицкий – политический беженец.
34‑летний Дмитрий Вербицкий стал героем голландских СМИ.
Это случилось в городе Эйндховен. Дмитрий Вербицкий сначала услышал просто хлопок. Говорит, «как будто пластик на лед упал».
Повернул голову и увидел: со скользкой, заснеженной улицы машина съехала в канал. Дмитрий увидел, что в автомобиле, который идет на дно, — осталась водитель-женщина. Не думая ни минуты, Дмитрий прыгнул в ледяную воду и вытащил женщину из машины, передает «Наша Нiва».
Кадры эпичные: машина плывет, а ее дворники продолжают работать.
Бородатый, улыбчивый Дмитрий — политический беженец из Беларуси. Он живет в центре для мигрантов, туда его и отвезла полиция, прибывшая на место происшествия. Автомобиль достали из воды с помощью спецтранспорта.
Голландцы не жалеют для Дмитрия слов восхищения. И цитируют его слова: «А сейчас хочу одного: в душ и горячего чаю».