Белорус героически спас женщину в Нидерландах

23,004

Дмитрий Вербицкий

34‑летний Дмитрий Вербицкий – политический беженец.

34‑летний Дмитрий Вербицкий стал героем голландских СМИ.

Это случилось в городе Эйндховен. Дмитрий Вербицкий сначала услышал просто хлопок. Говорит, «как будто пластик на лед упал».

Повернул голову и увидел: со скользкой, заснеженной улицы машина съехала в канал. Дмитрий увидел, что в автомобиле, который идет на дно, — осталась водитель-женщина. Не думая ни минуты, Дмитрий прыгнул в ледяную воду и вытащил женщину из машины, передает «Наша Нiва».

Кадры эпичные: машина плывет, а ее дворники продолжают работать.

Бородатый, улыбчивый Дмитрий — политический беженец из Беларуси. Он живет в центре для мигрантов, туда его и отвезла полиция, прибывшая на место происшествия. Автомобиль достали из воды с помощью спецтранспорта.

Голландцы не жалеют для Дмитрия слов восхищения. И цитируют его слова: «А сейчас хочу одного: в душ и горячего чаю».

