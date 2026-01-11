Онлайн-брак за границей: как сделать его официальным в Беларуси

Онлайн-брак за границей: как сделать его официальным в Беларуси3
- 11.01.2026, 16:55
Иностранное свидетельство о браке не признается в нашей стране автоматически.
Сказали друг другу «да» за границей – да еще и онлайн? Романтично, но дальше возникает логичный вопрос: что делать с таким браком в Беларуси?
Как поясняет юрист Анастасия Макаревич, иностранное свидетельство о браке не признается у нас автоматически, даже если церемония была полностью легальной, пишет mlyn.by.
Рассказываем, как узаконить отношения в Беларуси.
Первый шаг – получить оригинал свидетельства о браке в стране, где была зарегистрирована церемония.
После этого документ необходимо легализовать. Процедура зависит от того, является ли страна участницей Гаагской конвенции.
«Если страна входит в Гаагскую конвенцию, на свидетельство проставляется апостиль. Он подтверждает подлинность подписи и печати должностного лица», – объясняет юрист.
Если же государство не является участником конвенции, потребуется консульская легализация. Ее проводят либо в консульстве этой страны в Беларуси, либо в консульском учреждении Беларуси за рубежом.
После легализации свидетельство необходимо перевести на русский или белорусский язык. Перевод должен быть выполнен квалифицированным переводчиком и обязательно нотариально удостоверен в нашей стране.
Затем нужно обратиться в загс по месту регистрации и подать пакет документов: оригинал легализованного свидетельства о браке, нотариально заверенный перевод, паспорт, заявление установленной формы, квитанцию об уплате госпошлины.
Если с документами все в порядке, то вам оформят белорусское свидетельство о браке.