Онлайн-брак за границей: как сделать его официальным в Беларуси

Иностранное свидетельство о браке не признается в нашей стране автоматически.

Сказали друг другу «да» за границей – да еще и онлайн? Романтично, но дальше возникает логичный вопрос: что делать с таким браком в Беларуси?

Как поясняет юрист Анастасия Макаревич, иностранное свидетельство о браке не признается у нас автоматически, даже если церемония была полностью легальной, пишет mlyn.by.

Рассказываем, как узаконить отношения в Беларуси.

Первый шаг – получить оригинал свидетельства о браке в стране, где была зарегистрирована церемония.

После этого документ необходимо легализовать. Процедура зависит от того, является ли страна участницей Гаагской конвенции.

«Если страна входит в Гаагскую конвенцию, на свидетельство проставляется апостиль. Он подтверждает подлинность подписи и печати должностного лица», – объясняет юрист.

Если же государство не является участником конвенции, потребуется консульская легализация. Ее проводят либо в консульстве этой страны в Беларуси, либо в консульском учреждении Беларуси за рубежом.

После легализации свидетельство необходимо перевести на русский или белорусский язык. Перевод должен быть выполнен квалифицированным переводчиком и обязательно нотариально удостоверен в нашей стране.

Затем нужно обратиться в загс по месту регистрации и подать пакет документов: оригинал легализованного свидетельства о браке, нотариально заверенный перевод, паспорт, заявление установленной формы, квитанцию об уплате госпошлины.

Если с документами все в порядке, то вам оформят белорусское свидетельство о браке.

