«Когда падет диктатура в Иране, возникнут большие проблемы и у Лукашенко» 8 11.01.2026, 22:57

20,320

Беженец из Ирана рассказал, что сейчас происходит у него на родине.

34-летний Сеид эмигрировал из своего родного города Эзна в Турцию, а затем в Литву после подавления протестов в 2019 году. Сегодня он приял участие в акции солидарности со своими соотечественникам, которая прошла в центре Вильнюса, и рассказал телеграм каналу «Баста!» о том, как повлияет падение диктатуры в его стране на Россию и Беларусь:

«Мы требуем ухода Али Хаменеи, Масуда Пезешкиана, Мохаммада Пакпура. Мы требуем наказания преступников, которые на протяжении десятилетий мучали и убивали нашмх людей. Мы требуем освобождения тех, кто находится в тюрьмах за то, что выступали против режима. Мы требуем мира и безопасности для наших родных и близких, которые остались в Иране.

Но самое главное - мы хотим обратить внимание свободного мира на то, что сейчас происходит у нас на родине. Там убивают и калечат людей, прямо сейчас, в эти минуты. Хаменеи готов залить города кровью ради власти. Отключен Интернет, я не могу получить информацию от своих родственников, я не знаю, живы они или нет. Судьба Ирана сейчас в руках свободного мира. Наши люди там делают все, что могут, идут под пули, они готовы умирать за свободу, но нам нужна помощь. Прямо сейчас нам нужна помощь Европы и США, поэтому вчера и сегодня иранцы вышли на площади десятков городов по всему миру.

Мы все-равно победим аятолл, но вопрос в цене этой победы, в количестве спасенных жизней. А когда падет диктатура в Иране, возникнут большие проблемы у режимов в Средней Азии, у Путина и тех, кого он поддерживает, в том числе и у Лукашенко».

