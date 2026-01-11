закрыть
До -25°С ночью и гололедица ожидаются в Беларуси 12 января

  • 11.01.2026, 17:30
  • 5,434
Будет облачно с прояснениями.

В понедельник, 12 января, на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, в ночные часы при прояснениях температура воздуха понизится до минус 25 градусов. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник в Беларуси будет облачно с прояснениями. Во многих районах ожидается небольшой снег, днем по северо-востоку временами снег. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит минус 16-22 градуса, при прояснениях - минус 23-25 градусов, в юго-западных районах - минус 12-15 градусов. Днем ожидается минус 9-15 градусов.

