11 января 2026, воскресенье, 23:37
Белоруска установила мировой рекорд, совершив самый высокий скайсерф-прыжок над Гималаями

4
  • 11.01.2026, 17:53
  • 5,064
Белоруска установила мировой рекорд, совершив самый высокий скайсерф-прыжок над Гималаями
Фото: guinnessworldrecords.com

Видеофакт.

Белорусская спортсменка Ольга Наумова вошла в историю экстремальных видов спорта, совершив прыжок с доской (скайсерфинг) с рекордной высоты в высокогорной зоне Эвереста. Ее достижение официально зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса как самый высокий прыжок в дисциплине sky surfing, передает «Зеркало».

Прыжок был выполнен 10 ноября в Непале, в районе Сьянгбоче. Вертолет, на борту которого находилась спортсменка, поднялся на высоту 20 945 футов (6384 метра) — выше, чем когда-либо ранее поднимались участники подобных прыжков. Оттуда белоруска совершила свободное падение, управляя доской в экстремальных условиях высокогорья.

Скайсерфинг — это экстремальный вид спорта, возникший в конце XX века. Он сочетает в себе элементы парашютного спорта, серфинга и сноубординга. Спортсмены совершают прыжки, будучи пристегнутыми ногами к специальной легкой доске, выполняют вращения, трюки и маневры в воздухе, а затем раскрывают парашют для безопасного приземления.

Ольга Наумова — 15 лет в скайсерфинге и одна из самых опытных спортсменок в этом направлении. За ее плечами — более 17 тысяч прыжков. Тем не менее, даже для нее этот рекорд стал серьезным испытанием: ранее никто из людей не предпринимал свободное падение с доской с такой высоты.

Несмотря на экстремальные условия, белоруска сумела сохранить контроль над доской, справиться с сильными потоками воздуха и успешно раскрыть парашют. Приземление произошло на высоте 12 356 футов (3766 метров) — на взлетно-посадочной полосе.

«С того момента, как я открыла для себя скайсерфинг, моей мечтой было выполнить по-настоящему уникальный прыжок и вдохновить девушек по всему миру не бояться быть смелыми и мечтать по-крупному», — прокомментировала свое достижение Наумова.

