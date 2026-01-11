закрыть
Лоси вышли на дорогу под Гомелем

  • 11.01.2026, 18:28
  • 3,694
Лоси вышли на дорогу под Гомелем
Иллюстративное фото

Животных привлекает соль.

На Гомельщине лоси начали выходить прямо на проезжую часть. Животных привлекает соль, которой зимой посыпают дороги: лоси останавливаются и начинают лизать посыпанный асфальт.

Видео с лосями на трассе Гомель – Ветка опубликовал Telegram-канал «Гомель. Главное!». На кадрах видно, как животные выходят к дороге, автомобилистам приходится останавливаться.

Главный лесничий Александр Грищеня ранее объяснял изданию «Смолевичи 24», как водителям вести себя при встрече с лосями. В первую очередь снизить скорость – особенно в сумерках и вблизи лесополос. Сигналить нельзя: резкий звук может напугать животное и спровоцировать его на непредсказуемые действия. Не стоит использовать и дополнительные световые приборы – есть шанс, что зверь спокойно перебежит дорогу, не обращая внимания на автомобиль.

Если лось стоит на дороге и лижет соль, его рекомендуется объезжать на минимальной скорости, при этом оставляя себе возможность для резкого ускорения. Особую опасность представляют самки с молодняком: взрослые животные в такой ситуации могут атаковать.

Главная рекомендация специалистов – сохранять спокойствие и действовать максимально осторожно.

