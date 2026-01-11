закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ показали, как атаковали три нефтедобывающие платформы «Лукойла» в Каспийском море

1
  • 11.01.2026, 18:32
  • 4,696
ВСУ показали, как атаковали три нефтедобывающие платформы «Лукойла» в Каспийском море

Видео.

Три буровые установки российской корпорации «Лукойл» в акватории Каспийского моря в ночь на 11 января поразили подразделения deep strike Сил специальных операций. Об этом проинформировали в Facebook ССО ВСУ.

«Среди пораженных целей – ледостойкие стационарные платформы им. В. Филановского, им. Ю. Корчагина и им. В. Грайфера», – рассказали украинские военные.

Сообщается, что указанные платформы используются для обеспечения топливом армии российских оккупантов.

«Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары с целью стратегического лишения врага возможности вести войну против Украины», – говорится в сообщении.

ССО ВСУ опубликовали видео ночной атаки на буровые установки.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов