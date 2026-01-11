ВСУ показали, как атаковали три нефтедобывающие платформы «Лукойла» в Каспийском море

ВСУ показали, как атаковали три нефтедобывающие платформы «Лукойла» в Каспийском море1
- 11.01.2026, 18:32
Три буровые установки российской корпорации «Лукойл» в акватории Каспийского моря в ночь на 11 января поразили подразделения deep strike Сил специальных операций. Об этом проинформировали в Facebook ССО ВСУ.
«Среди пораженных целей – ледостойкие стационарные платформы им. В. Филановского, им. Ю. Корчагина и им. В. Грайфера», – рассказали украинские военные.
Сообщается, что указанные платформы используются для обеспечения топливом армии российских оккупантов.
«Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары с целью стратегического лишения врага возможности вести войну против Украины», – говорится в сообщении.
ССО ВСУ опубликовали видео ночной атаки на буровые установки.