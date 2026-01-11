закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Многодетный минчанин придумал необычный вид заработка: он собирал «штрафы» с любителей выпить на улице

4
  • 11.01.2026, 19:13
  • 6,668
Многодетный минчанин придумал необычный вид заработка: он собирал «штрафы» с любителей выпить на улице

Что было дальше.

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего ранее неоднократно судимого жителя столицы, которого обвиняют в самовольном присвоении власти должностного лица и мошенничестве, сообщает госагентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Центрального района столицы.

Как пишет агентство, однажды обвиняемый возвращался с подработки и на проспекте Победителей увидел выпившего незнакомца. Он подошел к нему, представился сотрудником милиции и сообщил, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, совершает правонарушение, за которое ему грозит наказание вплоть до административного ареста. Также лжемилиционер предложил альтернативу: чтобы не ехать в Центральное РУВД для «дальнейшего разбирательства», гражданин может оплатить штраф на месте.

Поскольку с собой у «нарушителя» денег не оказалось, он предложил самозванцу поехать к нему домой — на улицу Леси Украинки. В квартире находился еще и брат «задержанного», которому фигурант также представился милиционером, сказав, что его родственник должен оплатить штраф за совершенное правонарушение в размере 1 базовой величины. Аферисту передали 45 рублей, после чего тот ушел. Деньги он потратил на продукты и личные нужды.

На следующее утро фигурант вновь наведался по тому же адресу. Дверь ему открыла мать «оштрафованного». Лжемилиционер сказал, что пришел проконтролировать «правонарушителя», но того дома не оказалось — пожилая женщина предположила, что сын где-то пьет, хотя буквально накануне вернулся из ЛТП. Злоумышленник сообщил, что отправит его на принудительное лечение от алкогольной зависимости или же на три месяца на работу в мужское подворье Свято-Елисаветинского монастыря. После этого он рассказал о преимуществах выбора второго варианта, и женщина в итоге написала заявление о направлении сына в монастырь. А самозванец потребовал оплатить 105 рублей за койко-место, пообещав на следующий день прийти за сыном, чего, разумеется, не сделал.

Спустя некоторое время женщина встретила на улице своего участкового и рассказала ему обо всем. Тот ответил, что она имела дело с мошенником, и посоветовал написать заявление.

Аналогичным способом обвиняемый обманул еще одного выпившего гражданина, взяв с него «штраф» в размере двух базовых величин. Разменяв деньги, мужчина передал фигуранту 90 рублей, а также сообщил ему свои личные данные и номер мобильного телефона, чтобы тот выслал ему копию протокола. К слову, того мужчину аферист также случайно встретил на проспекте Победителей.

Через несколько дней мошенник вышел с ним на связь и сообщил, что суд наложил на гражданина взыскание в виде пяти суток ареста или штрафа в размере пяти базовых величин — на выбор. Не разбираясь в юриспруденции, мужчина согласился доплатить оставшуюся сумму «штрафа» и перевел злоумышленнику на банковскую карту еще 130 рублей, которые тот потратил на оплату занятий дочери вокалом.

Когда мошеннические схемы вскрылись, в отношении самозванца возбудили очередное уголовное дело.

— Обвиняемый женат, на иждивении имеет четверых детей, нигде официально не трудоустроен, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений, — прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Виктор Шубич. — Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 382 УК (Самовольное присвоение звания или власти должностного лица) и ч. 2 ст. 209 УК (Мошенничество). Вину гражданин полностью признал.

Обвиняемый содержится под стражей в следственном изоляторе.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов