Многодетный минчанин придумал необычный вид заработка: он собирал «штрафы» с любителей выпить на улице
11.01.2026, 19:13

Что было дальше.

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего ранее неоднократно судимого жителя столицы, которого обвиняют в самовольном присвоении власти должностного лица и мошенничестве, сообщает госагентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Центрального района столицы.

Как пишет агентство, однажды обвиняемый возвращался с подработки и на проспекте Победителей увидел выпившего незнакомца. Он подошел к нему, представился сотрудником милиции и сообщил, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, совершает правонарушение, за которое ему грозит наказание вплоть до административного ареста. Также лжемилиционер предложил альтернативу: чтобы не ехать в Центральное РУВД для «дальнейшего разбирательства», гражданин может оплатить штраф на месте.

Поскольку с собой у «нарушителя» денег не оказалось, он предложил самозванцу поехать к нему домой — на улицу Леси Украинки. В квартире находился еще и брат «задержанного», которому фигурант также представился милиционером, сказав, что его родственник должен оплатить штраф за совершенное правонарушение в размере 1 базовой величины. Аферисту передали 45 рублей, после чего тот ушел. Деньги он потратил на продукты и личные нужды.

На следующее утро фигурант вновь наведался по тому же адресу. Дверь ему открыла мать «оштрафованного». Лжемилиционер сказал, что пришел проконтролировать «правонарушителя», но того дома не оказалось — пожилая женщина предположила, что сын где-то пьет, хотя буквально накануне вернулся из ЛТП. Злоумышленник сообщил, что отправит его на принудительное лечение от алкогольной зависимости или же на три месяца на работу в мужское подворье Свято-Елисаветинского монастыря. После этого он рассказал о преимуществах выбора второго варианта, и женщина в итоге написала заявление о направлении сына в монастырь. А самозванец потребовал оплатить 105 рублей за койко-место, пообещав на следующий день прийти за сыном, чего, разумеется, не сделал.

Спустя некоторое время женщина встретила на улице своего участкового и рассказала ему обо всем. Тот ответил, что она имела дело с мошенником, и посоветовал написать заявление.

Аналогичным способом обвиняемый обманул еще одного выпившего гражданина, взяв с него «штраф» в размере двух базовых величин. Разменяв деньги, мужчина передал фигуранту 90 рублей, а также сообщил ему свои личные данные и номер мобильного телефона, чтобы тот выслал ему копию протокола. К слову, того мужчину аферист также случайно встретил на проспекте Победителей.

Через несколько дней мошенник вышел с ним на связь и сообщил, что суд наложил на гражданина взыскание в виде пяти суток ареста или штрафа в размере пяти базовых величин — на выбор. Не разбираясь в юриспруденции, мужчина согласился доплатить оставшуюся сумму «штрафа» и перевел злоумышленнику на банковскую карту еще 130 рублей, которые тот потратил на оплату занятий дочери вокалом.

Когда мошеннические схемы вскрылись, в отношении самозванца возбудили очередное уголовное дело.

— Обвиняемый женат, на иждивении имеет четверых детей, нигде официально не трудоустроен, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений, — прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Виктор Шубич. — Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 382 УК (Самовольное присвоение звания или власти должностного лица) и ч. 2 ст. 209 УК (Мошенничество). Вину гражданин полностью признал.

Обвиняемый содержится под стражей в следственном изоляторе.

