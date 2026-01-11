закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:38
Хотел насолить соседке: минчанин поджег доску объявлений у входа в подъезд

  • 11.01.2026, 19:33
Хотел насолить соседке: минчанин поджег доску объявлений у входа в подъезд

Чем все закончилось.

Бытовой конфликт в одном из домов столицы перерос в уголовное разбирательство. 49-летний житель Минска, желая «насолить» соседке, поджег доску объявлений у входа в подъезд, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Как сообщили в милиции, неравнодушный гражданин направил в чат-бот фотографию, на которой была запечатлена уничтоженная доска объявлений. Сотрудники РУВД оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 49-летний монтажник одного из столичных предприятий.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина на протяжении длительного времени конфликтовал с соседкой — пожилой женщиной. Утром фигурант случайно встретил пенсионерку, после чего, поддавшись негативным эмоциям, решил отомстить ей радикальным способом и поджег доску объявлений.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что хотел лишить соседку возможности получать информацию о товарах и услугах, размещаемую на доске.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

