Хотел насолить соседке: минчанин поджег доску объявлений у входа в подъезд

Хотел насолить соседке: минчанин поджег доску объявлений у входа в подъезд2
- 11.01.2026, 19:33
Чем все закончилось.
Бытовой конфликт в одном из домов столицы перерос в уголовное разбирательство. 49-летний житель Минска, желая «насолить» соседке, поджег доску объявлений у входа в подъезд, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Как сообщили в милиции, неравнодушный гражданин направил в чат-бот фотографию, на которой была запечатлена уничтоженная доска объявлений. Сотрудники РУВД оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 49-летний монтажник одного из столичных предприятий.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина на протяжении длительного времени конфликтовал с соседкой — пожилой женщиной. Утром фигурант случайно встретил пенсионерку, после чего, поддавшись негативным эмоциям, решил отомстить ей радикальным способом и поджег доску объявлений.
Свой поступок задержанный объяснил тем, что хотел лишить соседку возможности получать информацию о товарах и услугах, размещаемую на доске.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».