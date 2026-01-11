закрыть
Белорусы зарабатывают на расчистке снега

4
  • 11.01.2026, 20:02
  • 5,342
Ценник на уборку снега вокруг машины доходил до 100 рублей.

Белорусов на неделе знатно засыпало снегом. О циклоне «Улли» наверняка будут говорить еще не один сезон.

Пока одни восхищаются отзывчивыми согражданами, которые абсолютно бесплатно спасали машины из снежного плена на дорогах или во дворах, другие рассматривают выпавшие осадки как возможный источник дохода, заметил Office Life.

В первые сутки после прихода «Улли» ценник на уборку снега вокруг машины в объявлениях доходил в некоторых случаях до Br100, рассказывают журналисты.

А уже в воскресенье, 11 января, когда большинство дорог и дворов коммунальщики и сами горожане привели почти в идеальный порядок, спрос на зимнюю услугу стал снижаться.

Например, от Br100–120 можно заказать уборку двора, парковки, территории возле магазина и так далее с помощью мини-погрузчика. Почти всегда в этом случае снег заберут с собой.

Если же говорить о «раскопке» авто, то от сугроба избавятся за Br18–50.

Множество объявлений оставляют ИП и компании, которые оказывают услуги по уборке.

Однако встречаются предложения и от частников. Работают, кстати, по предоплате. И почти всегда со своим инвентарем.

Белорусы на борьбу со снегом готовы примчаться оперативно и в любой район Минска. Есть и те, кто может приехать чистить дворы, только если у заказчика имеется лопата. Цена вопроса – Br25.

