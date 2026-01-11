Нетаньяху: Народ Израиля и весь мир восхищены огромной храбростью граждан Ирана
- 11.01.2026, 20:06
- 1,760
Премьер-министр Израиля поддержал протестующих в Иране.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал массовые протесты в Иране. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
По словам Нетаньяху, Израиль внимательно следит за событиями, происходящими в Иране.
«Протесты за свободу распространились по всей стране. Народ Израиля и весь мир восхищены огромной храбростью граждан Ирана», — заявил израильский премьер.
Он добавил, что поддерживает их борьбу за свободу и решительно осуждает насилие против ни в чем не повинных гражданских лиц.
Нетаньяху также выразил надежду на то, что «персидская нация вскоре будет освобождена от ига тирании».
«И когда этот день наступит, Израиль и Иран снова станут верными партнерами в построении будущего процветания и мира для обеих стран», — заключил премьер.