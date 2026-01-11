закрыть
Как выглядит Зельвенское море в морозный январь

1
  • 11.01.2026, 20:25
  • 5,956
Как выглядит Зельвенское море в морозный январь

Пейзажи Скандинавии в Беларуси.

В Беларуси, кроме Минского моря (так в народе называют Заславское водохранилище), есть и Зельвенское море, которое также является водохранилищем. Smartpress.by показал, как в снежном и морозном январе 2026 года выглядят живописные зельвенские «морские берега».

Действительно очень красиво, и больше похоже на северные пейзажи Скандинавии. Бонусом покажем вам зимнее фото зельвенского шедевра неоготики – костела Святой Троицы.

