Как выглядит Зельвенское море в морозный январь

5,956

Пейзажи Скандинавии в Беларуси.

В Беларуси, кроме Минского моря (так в народе называют Заславское водохранилище), есть и Зельвенское море, которое также является водохранилищем. Smartpress.by показал, как в снежном и морозном январе 2026 года выглядят живописные зельвенские «морские берега».

Действительно очень красиво, и больше похоже на северные пейзажи Скандинавии. Бонусом покажем вам зимнее фото зельвенского шедевра неоготики – костела Святой Троицы.

